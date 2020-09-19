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Модель побрилась налысо из-за болезни и шокировала фанатов
Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее фото. Девушка побрилась налысо и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:29
2020-09-19T19:29
великобритания
в мире
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Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее фото. Девушка побрилась налысо и продемонстрировала новый имидж поклонникам.Ранее 28-летняя знаменитость писала, что заболела алопецией. На фоне стресса у нее начали выпадать волосы. Вскоре ситуация ухудшилась, и модель решила не прятаться от своих фолловеров. Она выложила снимок в нижнем белье и с бритой головой, заявив, что будет бороться с болезнью.- Я предпочитаю думать, что это проверка, которая поможет мне стать лучше… Надеюсь, уже через год я покажусь вам с густыми волосами, - написала британка в социальной сети.Пользователи Instagram поддержали модель в комментариях:- Как потрясающе ты выглядишь!- Просто великолепна!- Заралена, ты герой!
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Новости
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РИА Новости
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60
великобритания, в мире

Модель побрилась налысо из-за болезни и шокировала фанатов

19:29 19.09.2020
1100
© ZaraLena Jackson/InstagramМодель ZaraLena Jackson
Модель ZaraLena Jackson - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© ZaraLena Jackson/Instagram
Читать ria.ru в
Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее фото. Девушка побрилась налысо и продемонстрировала новый имидж поклонникам.
Ранее 28-летняя знаменитость писала, что заболела алопецией. На фоне стресса у нее начали выпадать волосы. Вскоре ситуация ухудшилась, и модель решила не прятаться от своих фолловеров. Она выложила снимок в нижнем белье и с бритой головой, заявив, что будет бороться с болезнью.
- Я предпочитаю думать, что это проверка, которая поможет мне стать лучше… Надеюсь, уже через год я покажусь вам с густыми волосами, - написала британка в социальной сети.
Пользователи Instagram поддержали модель в комментариях:
- Как потрясающе ты выглядишь!
- Просто великолепна!
- Заралена, ты герой!
Брук Шилдс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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