https://ria.ru/20200919/model-1577490517.html

Модель побрилась налысо из-за болезни и шокировала фанатов

Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее фото. Девушка побрилась налысо и... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:29

2020-09-19T19:29

2020-09-19T19:29

великобритания

в мире

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Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее фото. Девушка побрилась налысо и продемонстрировала новый имидж поклонникам.Ранее 28-летняя знаменитость писала, что заболела алопецией. На фоне стресса у нее начали выпадать волосы. Вскоре ситуация ухудшилась, и модель решила не прятаться от своих фолловеров. Она выложила снимок в нижнем белье и с бритой головой, заявив, что будет бороться с болезнью.- Я предпочитаю думать, что это проверка, которая поможет мне стать лучше… Надеюсь, уже через год я покажусь вам с густыми волосами, - написала британка в социальной сети.Пользователи Instagram поддержали модель в комментариях:- Как потрясающе ты выглядишь!- Просто великолепна!- Заралена, ты герой!

https://ria.ru/20200918/shilds-1577461251.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире