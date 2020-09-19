https://ria.ru/20200919/miting-1577482942.html

В Минске начался женский митинг оппозиции

Участницы несанкционированного оппозиционного женского марша собираются возле Комаровского рынка в Минске, который стал традиционной точкой их сбора, передает... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:28

2020-09-19T15:28

2020-09-19T16:13

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Участницы несанкционированного оппозиционного женского марша собираются возле Комаровского рынка в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, который стал традиционной точкой их сбора, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Первой участницей сегодняшней акции стала известная белорусская активистка Нина Багинская. Она пришла сюда с бело-красно-белым флагом, ставшим одним из символов нынешних протестов в республике.Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15.20 число участников, по оценкам корреспондента, достигло нескольких сотен. Многие из них одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.На одной из соседних улиц были замечены автозаки, однако в ход проведения протестной акции правоохранители пока никак не вмешивались. Майор милиции ранее подошел к группе белорусских и иностранных журналистов и призвал их держаться на безопасном расстоянии от толпы на случай проведения возможных оперативных мероприятий.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Евгений Агафонов У меня вопрос к митингующим и протестующим, Вам плохо живётся? У Вас нет работы? Вам нечего есть? Ваш президент ворует, отжимает бизнесс, убивает людей? ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ??? Хотите устроить у себя разруху и бардак? Или считаете что "жена блогера" будет лучшим президентом чем Ваш нынешний? 73

Сергей Веселов Ну че пристали к Саньке? Он же вам сказал "не уйду, мне Вова разрешил" 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире