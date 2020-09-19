https://ria.ru/20200919/miting-1577473084.html

В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек

Администрация Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в порядка 600... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:15

2020-09-19T08:15

2020-09-19T08:15

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

хабаровск

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Администрация <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> оценила численность субботнего несанкционированного митинга в поддержку арестованного экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в порядка 600 человек.По данным мэрии, "количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться"."В краевом центре прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. По состоянию на 12.00 (5.00 мск) на площадь Ленина вышло всего около 600 человек", - говорится в сообщении.Администрация отмечает, что проведение акций является несанкционированным, "поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка"."Так, начиная с 11 июля в крае регистрируются, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, административные правонарушения, совершенные участниками "автопробегов". Сотрудниками органов внутренних дел региона составляются протоколы об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов", - добавляется в сообщении.Фургала задержали 9 июля – СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576682824.html

pumba N Совсем кончились деньги у организаторов "борцунов", а школьников и студентов учёбой заняли... 56

Себекхотеп III Чё опять каникулы, что ли? Когда учиться-то будут? 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество