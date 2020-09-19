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https://ria.ru/20200919/mikrofon-1577486370.html
В Минске протестующие попытались отобрать микрофон у журналистки
Участницы несанкционированного "женского марша" в Минске пытались отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:07
2020-09-19T17:07
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Участницы несанкционированного "женского марша" в Минске пытались отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начался оппозиционный "женский марш", его участницы одеты в красно-белые и блестящие одежды. На "марш" собрались около 2 тысяч человек, в основном женщины. Когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа, появились автозаки и начались задержания ОМОНом.До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц "женского марша" отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стенд-ап, участницы подставили подножку.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Кроме, как подставить ножку, что ещё может эта "оппозиция"? И какая свобода слова, если это не за них? В этом - вся их гнилая сущность...)))
58
Пусть НАТО трясется от страха увидев,как Лукаш баб ловит и содит.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске протестующие попытались отобрать микрофон у журналистки

17:07 19.09.2020
4708
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Участницы несанкционированного "женского марша" в Минске пытались отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу в Минске начался оппозиционный "женский марш", его участницы одеты в красно-белые и блестящие одежды. На "марш" собрались около 2 тысяч человек, в основном женщины. Когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа, появились автозаки и начались задержания ОМОНом.
До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц "женского марша" отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Ее оператору, записывавшему стенд-ап, участницы подставили подножку.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Популярные комментарии
Кроме, как подставить ножку, что ещё может эта "оппозиция"? И какая свобода слова, если это не за них? В этом - вся их гнилая сущность...)))
19 сентября, 17:27
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
47001010
Пусть НАТО трясется от страха увидев,как Лукаш баб ловит и содит.
19 сентября, 17:49
Слава МишкичСлава Мишкич
6610116
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