За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание
08:11 19.09.2020 (обновлено: 10:05 19.09.2020)
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Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным.
"На мой взгляд, чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств", — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, правительство принимает меры в этом направлении, например вводит маркировку лекарств. Помимо этого, вступили в силу правила, позволяющие блокировать интернет-ресурсы, предлагающие не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19.
"Однако блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку", — пояснил Менделевич.
Еще одной проблемой он считает продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств.
"На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах", — заявил парламентарий.