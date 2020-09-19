https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html

За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:11

2020-09-19T08:11

2020-09-19T10:05

борис менделевич

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным.По словам депутата, правительство принимает меры в этом направлении, например вводит маркировку лекарств. Помимо этого, вступили в силу правила, позволяющие блокировать интернет-ресурсы, предлагающие не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19.Еще одной проблемой он считает продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств."На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах", — заявил парламентарий.

https://ria.ru/20200918/furosemid-1577408683.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, госдума рф, общество