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За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:11
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борис менделевич
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a> считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным.По словам депутата, правительство принимает меры в этом направлении, например вводит маркировку лекарств. Помимо этого, вступили в силу правила, позволяющие блокировать интернет-ресурсы, предлагающие не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19.Еще одной проблемой он считает продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств."На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах", — заявил парламентарий.
https://ria.ru/20200918/furosemid-1577408683.html
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борис менделевич, госдума рф, общество

За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание

08:11 19.09.2020 (обновлено: 10:05 19.09.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств должно быть уголовным.

"На мой взгляд, чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств", — сказал он РИА Новости.

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По словам депутата, правительство принимает меры в этом направлении, например вводит маркировку лекарств. Помимо этого, вступили в силу правила, позволяющие блокировать интернет-ресурсы, предлагающие не зарегистрированные в России лекарства от COVID-19.

"Однако блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти на другую площадку", — пояснил Менделевич.

Еще одной проблемой он считает продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств.
"На мой взгляд, можно ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах", — заявил парламентарий.
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