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Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:13
2020-09-19T03:13
рига
россия
русский язык в мире
латвия
в мире
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Латышский врач с гордостью отказал в помощи русскоговорящему мужчине
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200916/14371908/Nachnem-s-latyshskogo-kak-reanimatolog-pouchal-posetitelya-v-mayke-s-nadpisyu-Rossiya.html" target="_blank">Sputnik Latvija</a>.Недавно в больнице имени Страдыня в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a> к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако латышский специалист отказался говорить не на государственном языке.По словам врача, он "до костей латыш", и у него даже есть майка с такой надписью.Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
https://ria.ru/20200918/russkiy-1577417953.html
Доктор Менгеле.
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Гордиться тут нечем. Все возвращается. Можно быть латышом на 100 процентов и больше, но не быть при этом националистом.
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рига
россия
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рига, россия, русский язык в мире, латвия, в мире

Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

03:13 19.09.2020
21739
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет Sputnik Latvija.
Недавно в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако латышский специалист отказался говорить не на государственном языке.

"Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел", — заявил Фурманис.

По словам врача, он "до костей латыш", и у него даже есть майка с такой надписью.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 01:04
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
950817226762
Обсудить101
РигаРоссияРусский язык в миреЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Доктор Менгеле.
19 сентября, 03:23
ЛКЛысый Кучерявый
13710003
Гордиться тут нечем. Все возвращается. Можно быть латышом на 100 процентов и больше, но не быть при этом националистом.
19 сентября, 03:58
ggoldmikron
12611102
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