https://ria.ru/20200919/latviya-1577471500.html

Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:13

2020-09-19T03:13

2020-09-19T03:13

рига

россия

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латвия

в мире

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Латышский врач с гордостью отказал в помощи русскоговорящему мужчине

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет <a href="https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200916/14371908/Nachnem-s-latyshskogo-kak-reanimatolog-pouchal-posetitelya-v-mayke-s-nadpisyu-Rossiya.html" target="_blank">Sputnik Latvija</a>.Недавно в больнице имени Страдыня в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a> к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако латышский специалист отказался говорить не на государственном языке.По словам врача, он "до костей латыш", и у него даже есть майка с такой надписью.Сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.

https://ria.ru/20200918/russkiy-1577417953.html

Лысый Кучерявый Доктор Менгеле. 154

goldmikron Гордиться тут нечем. Все возвращается. Можно быть латышом на 100 процентов и больше, но не быть при этом националистом. 131

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рига

россия

латвия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рига, россия, русский язык в мире, латвия, в мире