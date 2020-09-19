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https://ria.ru/20200919/kredit-1577347469.html
Выгодная ставка: компании получат льготные кредиты на цифровизацию
Российские компании смогут получить льготные кредиты за внедрение IT-решений. Кредиты предоставляются по ставке 1–5%, а максимальный объем кредита составляет 10 РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:00
2020-09-19T08:05
хорошие новости
россия
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Российские компании смогут получить льготные кредиты за внедрение IT-решений. Кредиты предоставляются по ставке 1–5%, а максимальный объем кредита составляет 10 миллиардов рублей."Банк сам определяет размер ставки в каждом случае. Регулирования со стороны Минкомсвязи нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.На льготный кредит могут рассчитывать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие для получения кредита: средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Поддержку получат проекты компаний, направленные на приобретение, в том числе, российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы."Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом. При разработке мер поддержки внедрения цифровых решений мы привлекали представителей банковского сектора и компаний, чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования", – приводит официальный сайт Минкомсвязи слова о замглавы министерства Максима Паршина.Банки – участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.Как отметили в Минкомсвязи, на данный момент нет информации о том, сколько компаний воспользовалось этой программой. Однако многие регионы активно включились в эту инициативу. В частности, уральские компании получили приглашения принять участие в льготном кредитовании от департамента информатизации и связи Свердловской области. Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью России и запущен в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html
https://ria.ru/20200713/1574257582.html
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россия, хорошие новости

Выгодная ставка: компании получат льготные кредиты на цифровизацию

08:00 19.09.2020 (обновлено: 08:05 19.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские компании смогут получить льготные кредиты за внедрение IT-решений. Кредиты предоставляются по ставке 1–5%, а максимальный объем кредита составляет 10 миллиардов рублей.
"Банк сам определяет размер ставки в каждом случае. Регулирования со стороны Минкомсвязи нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:13Ивановская область
В Ивановской области займутся цифровизацией электроэнергетики
На льготный кредит могут рассчитывать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие для получения кредита: средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Поддержку получат проекты компаний, направленные на приобретение, в том числе, российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.
"Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом. При разработке мер поддержки внедрения цифровых решений мы привлекали представителей банковского сектора и компаний, чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования", – приводит официальный сайт Минкомсвязи слова о замглавы министерства Максима Паршина.
Банки – участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 10:00
Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин
Как отметили в Минкомсвязи, на данный момент нет информации о том, сколько компаний воспользовалось этой программой. Однако многие регионы активно включились в эту инициативу. В частности, уральские компании получили приглашения принять участие в льготном кредитовании от департамента информатизации и связи Свердловской области.
Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью России и запущен в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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Хорошие новостиРоссияХорошие новости
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