https://ria.ru/20200919/kredit-1577347469.html

Выгодная ставка: компании получат льготные кредиты на цифровизацию

Российские компании смогут получить льготные кредиты за внедрение IT-решений. Кредиты предоставляются по ставке 1–5%, а максимальный объем кредита составляет 10 РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:05

хорошие новости

россия

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Российские компании смогут получить льготные кредиты за внедрение IT-решений. Кредиты предоставляются по ставке 1–5%, а максимальный объем кредита составляет 10 миллиардов рублей."Банк сам определяет размер ставки в каждом случае. Регулирования со стороны Минкомсвязи нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.На льготный кредит могут рассчитывать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие для получения кредита: средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Поддержку получат проекты компаний, направленные на приобретение, в том числе, российских технологических решений, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы."Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом. При разработке мер поддержки внедрения цифровых решений мы привлекали представителей банковского сектора и компаний, чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования", – приводит официальный сайт Минкомсвязи слова о замглавы министерства Максима Паршина.Банки – участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.Как отметили в Минкомсвязи, на данный момент нет информации о том, сколько компаний воспользовалось этой программой. Однако многие регионы активно включились в эту инициативу. В частности, уральские компании получили приглашения принять участие в льготном кредитовании от департамента информатизации и связи Свердловской области. Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью России и запущен в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html

https://ria.ru/20200713/1574257582.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости