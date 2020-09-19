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https://ria.ru/20200919/koshki-1577440491.html
Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T02:31
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туризм
туризм
коты
новости - туризм
нидерланды
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с обвинением выступят природоохранные НКО, <a href="https://euro-pulse.ru/news/vladelczy-kotov-v-niderlandah-mogut-predstat-pered-sudom-esli-ih-pitomecz-ohotitsya-na-pticz-i-yashhericz" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Цель процесса – создать судебный прецедент, чтобы владельцев домашних хищников можно было привлечь к ответу, если их питомец вредит биоразнообразию.По оценкам специалистов, в Нидерландах около 140 миллионов диких животных ежегодно становятся добычей котов. Причем, половину из них убивают домашние питомцы, у которых есть кров и еда. Сейчас они представляют угрозу для 370 видов обитателей страны – от птиц и ящериц до рыб и летучих мышей.Согласно директивам ЕС о птицах и средах обитания, кошки могут считаться "виновными" в разрушении местных экосистем. Значит, хозяева должны сдерживать охотничьи инстинкты своих любимцев. Самый простой вариант – не выпускать их из квартиры.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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туризм, коты, новости - туризм, нидерланды

Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников

02:31 19.09.2020 (обновлено: 02:33 19.09.2020)
1901
© Depositphotos / nataba16Кошка на охоте
Кошка на охоте - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Depositphotos / nataba16
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с обвинением выступят природоохранные НКО, сообщает "ЕвроПульс".
Цель процесса – создать судебный прецедент, чтобы владельцев домашних хищников можно было привлечь к ответу, если их питомец вредит биоразнообразию.
По оценкам специалистов, в Нидерландах около 140 миллионов диких животных ежегодно становятся добычей котов. Причем, половину из них убивают домашние питомцы, у которых есть кров и еда. Сейчас они представляют угрозу для 370 видов обитателей страны – от птиц и ящериц до рыб и летучих мышей.
Согласно директивам ЕС о птицах и средах обитания, кошки могут считаться "виновными" в разрушении местных экосистем. Значит, хозяева должны сдерживать охотничьи инстинкты своих любимцев. Самый простой вариант – не выпускать их из квартиры.
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