https://ria.ru/20200919/koshki-1577440491.html

Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников

В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:31

2020-09-19T02:31

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с обвинением выступят природоохранные НКО, <a href="https://euro-pulse.ru/news/vladelczy-kotov-v-niderlandah-mogut-predstat-pered-sudom-esli-ih-pitomecz-ohotitsya-na-pticz-i-yashhericz" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Цель процесса – создать судебный прецедент, чтобы владельцев домашних хищников можно было привлечь к ответу, если их питомец вредит биоразнообразию.По оценкам специалистов, в Нидерландах около 140 миллионов диких животных ежегодно становятся добычей котов. Причем, половину из них убивают домашние питомцы, у которых есть кров и еда. Сейчас они представляют угрозу для 370 видов обитателей страны – от птиц и ящериц до рыб и летучих мышей.Согласно директивам ЕС о птицах и средах обитания, кошки могут считаться "виновными" в разрушении местных экосистем. Значит, хозяева должны сдерживать охотничьи инстинкты своих любимцев. Самый простой вариант – не выпускать их из квартиры.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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