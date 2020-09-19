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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577495663.html
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5057, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T23:03
2020-09-19T23:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5057, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 11 умерших. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:03 19.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5057, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2001142
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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