https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html

Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Екатеринбург онлайн" рассказал, что в России осенью произойдет... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:37

2020-09-19T11:37

2020-09-19T18:01

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

бразилия

индия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a> в беседе с "<a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Екатеринбург онлайн</a>" рассказал, что в <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> осенью произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет.Он отметил, что сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем в сентябре-октябре из-за формирования новых коллективов и повышения активности социальных контактов.Чуланов также отметил, что о второй волне нужно говорить тогда, когда полностью пройдена первая. "У нас <…> было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил Чуланов, чьи слова приводятся в видеоролике, опубликованном в аккаунте минздрава Кабардино-Балкарии в соцсети <a href="https://www.instagram.com/p/CFRsqXlnK1g/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.При этом, он отметил, что тенденция роста продолжится, так как "мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков", но до уровня заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.Во всем мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более 943 тысяч человек. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала пандемии выявили 1 097 251 случаев заболевания. Выздоровели более 903 тысяч пациентов, умерли 19 339 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200919/tsena-1577473789.html

Анатоль Янаев ха..ха.."инфекционист".Не дай бог обьявят 2 волну не существующего вируса.всё это спектакль,правда режиссёр хреновый.не получится снова надеть намордники итп атрибуты как собакам двуногим существам несчастным.Народ уже не станет терпеть лживую власть,время пришло их наказать.Из за лжи народ остался без средства существования,только подумать,70-80 млн бедных,нищих итп! 41

ivanignat5519 Разогнать надо минздрав! Какие прогнозы? Уже начало второй волны ковида! Глаза разуйте! Где прививки для населения страны? Всем уже пообещали, а где для своих граждан? 23

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россия

бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, индия, сша, общество