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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html
Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Екатеринбург онлайн" рассказал, что в России осенью произойдет... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T11:37
2020-09-19T18:01
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a> в беседе с "<a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Екатеринбург онлайн</a>" рассказал, что в <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> осенью произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет.Он отметил, что сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем в сентябре-октябре из-за формирования новых коллективов и повышения активности социальных контактов.Чуланов также отметил, что о второй волне нужно говорить тогда, когда полностью пройдена первая. "У нас &lt;…&gt; было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил Чуланов, чьи слова приводятся в видеоролике, опубликованном в аккаунте минздрава Кабардино-Балкарии в соцсети <a href="https://www.instagram.com/p/CFRsqXlnK1g/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.При этом, он отметил, что тенденция роста продолжится, так как "мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков", но до уровня заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.Во всем мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более 943 тысяч человек. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала пандемии выявили 1 097 251 случаев заболевания. Выздоровели более 903 тысяч пациентов, умерли 19 339 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200919/tsena-1577473789.html
ха..ха.."инфекционист".Не дай бог обьявят 2 волну не существующего вируса.всё это спектакль,правда режиссёр хреновый.не получится снова надеть намордники итп атрибуты как собакам двуногим существам несчастным.Народ уже не станет терпеть лживую власть,время пришло их наказать.Из за лжи народ остался без средства существования,только подумать,70-80 млн бедных,нищих итп!
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Разогнать надо минздрав! Какие прогнозы? Уже начало второй волны ковида! Глаза разуйте! Где прививки для населения страны? Всем уже пообещали, а где для своих граждан?
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россия
бразилия
индия
сша
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, индия, сша, общество

Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России

11:37 19.09.2020 (обновлено: 18:01 19.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре
Врачи в коридоре - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Екатеринбург онлайн" рассказал, что в России осенью произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет.
Он отметил, что сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем в сентябре-октябре из-за формирования новых коллективов и повышения активности социальных контактов.
"Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне", — подчеркнул Чуланов.
Чуланов также отметил, что о второй волне нужно говорить тогда, когда полностью пройдена первая.
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"У нас <…> было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно", — отметил Чуланов, чьи слова приводятся в видеоролике, опубликованном в аккаунте минздрава Кабардино-Балкарии в соцсети Instagram.
При этом, он отметил, что тенденция роста продолжится, так как "мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков", но до уровня заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 30 миллионов случаев заболевания COVID-19. Умерли более 943 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
В России с начала пандемии выявили 1 097 251 случаев заболевания. Выздоровели более 903 тысяч пациентов, умерли 19 339 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗБразилияИндияСШАОбщество
Популярные комментарии
ха..ха.."инфекционист".Не дай бог обьявят 2 волну не существующего вируса.всё это спектакль,правда режиссёр хреновый.не получится снова надеть намордники итп атрибуты как собакам двуногим существам несчастным.Народ уже не станет терпеть лживую власть,время пришло их наказать.Из за лжи народ остался без средства существования,только подумать,70-80 млн бедных,нищих итп!
19 сентября, 11:51
Анатоль ЯнаевАнатоль Янаев
18302117
Разогнать надо минздрав! Какие прогнозы? Уже начало второй волны ковида! Глаза разуйте! Где прививки для населения страны? Всем уже пообещали, а где для своих граждан?
19 сентября, 13:09
iivanignat5519
1601015
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