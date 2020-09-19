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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476064.html
Губернатор заявил о стабильной ситуации с COVID-19 в Ярославской области
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:43
2020-09-19T10:43
ярославская область
дмитрий миронов
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует ситуация, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в интервью РИА Новости.По его словам, в медучреждениях сформирован неснижаемый запас масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html
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дмитрий миронов, общество

Губернатор заявил о стабильной ситуации с COVID-19 в Ярославской области

10:43 19.09.2020
8
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует ситуация, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Ярославской области стабильна. Ежедневно мы выявляем от 37 до 40 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, госпитализируем от 9 до 28 человек. Наши показатели позволили перейти на третий этап снятия ограничений. Основная работа сейчас направлена на то, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости", - сказал он.
По его словам, в медучреждениях сформирован неснижаемый запас масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов.
"Сейчас в регионе для коронавирусных больных развернуто 784 койки. В случае необходимости их количество сможем увеличить до 2 тысяч. Но будем предпринимать все меры, чтобы делать этого не понадобилось", - подчеркнул губернатор.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:36Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава рассказал о поставках вакцины от коронавируса в регионы
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Ярославская областьДмитрий МироновОбщество
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