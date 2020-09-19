Губернатор заявил о стабильной ситуации с COVID-19 в Ярославской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует ситуация, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Ярославской области стабильна. Ежедневно мы выявляем от 37 до 40 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, госпитализируем от 9 до 28 человек. Наши показатели позволили перейти на третий этап снятия ограничений. Основная работа сейчас направлена на то, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости", - сказал он.
По его словам, в медучреждениях сформирован неснижаемый запас масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов.
"Сейчас в регионе для коронавирусных больных развернуто 784 койки. В случае необходимости их количество сможем увеличить до 2 тысяч. Но будем предпринимать все меры, чтобы делать этого не понадобилось", - подчеркнул губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.