https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476064.html

Губернатор заявил о стабильной ситуации с COVID-19 в Ярославской области

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:43

2020-09-19T10:43

2020-09-19T10:43

ярославская область

дмитрий миронов

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в Ярославской области стабильна, но регион готов увеличить число коек для больных COVID-19 более чем вдвое, если этого потребует ситуация, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> в интервью РИА Новости.По его словам, в медучреждениях сформирован неснижаемый запас масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, общество