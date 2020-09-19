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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577475724.html
В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 825 , Санкт-Петербурге - 212, Ростовской области - 180, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:34
2020-09-19T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 825 , Санкт-Петербурге - 212, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> - 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области- 12, в Чеченской Республике - 6, в Чукотском автономном округе - 1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса

10:34 19.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 825 , Санкт-Петербурге - 212, Ростовской области - 180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 825, 2. Санкт-Петербург - 212, 3. Ростовская область - 180", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области- 12, в Чеченской Республике - 6, в Чукотском автономном округе - 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
020300
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
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