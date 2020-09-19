https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577475655.html

В России выявили 6065 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:32

2020-09-19T10:32

2020-09-19T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_5ee28d9d90fee12b8227af762bb32aa2.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области. В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html

https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество