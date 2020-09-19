https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577475655.html
В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:32
2020-09-19T10:32
2020-09-19T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области. В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области.
В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф