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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577475655.html
В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:32
2020-09-19T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области. В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6065 новых случаев коронавируса

10:32 19.09.2020 (обновлено: 10:53 19.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
Медик карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
03:02Распространение нового коронавируса
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области.
В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:52Распространение нового коронавируса
Ученые выяснили, сколько антитела к коронавирусу могут оставаться в крови
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