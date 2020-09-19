https://ria.ru/20200919/koen-1577493729.html

Умер американский специалист по истории СССР Стивен Коэн

Американский специалист по истории Советского Союза Стивен Коэн скончался в США от рака легких в возрасте 81 года, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:05

2020-09-19T21:05

2020-09-19T22:38

стивен коэн

джордж буш-старший

нью-йоркский университет

михаил горбачев

манхэттен

ссср

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Американский специалист по истории Советского Союза <a href="http://ria.ru/person_stiven-koen/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Коэн</a> скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от рака легких в возрасте 81 года, <a href="https://www.rt.com/usa/501133-stephen-cohen-russia-scholar-dies/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает </a>телеканал RT.Издание указывает, что о кончине историка сообщила его супруга Катрина ван ден Хевель. Она заявила, что Коэн скончался в пятницу в своем доме на <a href="http://ria.ru/location_Manhattan/" target="_blank" data-auto="true">Манхэттене</a> от рака легких.Коэн был почетным профессором Принстонского и <a href="http://ria.ru/organization_Nju_JJorkskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йоркского университетов</a>. Он бывал в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и знал русский язык, много работал с документами советского периода. Также он был знаком со многими диссидентами, представителями Коммунистической партии СССР. Историк был советником <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush-starshijj/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Буша — старшего</a> и поддерживал действия генсека ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> и проводившуюся в стране перестройку.На русском языке вышли его книги "Бухарин: политическая биография. 1888-1938", "Долгое возвращение: жертвы <a href="http://ria.ru/organization_GULag/" target="_blank" data-auto="true">ГУЛАГа</a> после Сталина", "Вопрос вопросов": почему не стало Советского Союза?" и ряд других, а также статьи о советском периоде истории России в различных сборниках.В 2008 году <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, занимавший тогда пост президента России, наградил Коэна "за большой вклад в укрепление российско-американского сотрудничества".

https://ria.ru/20200816/1575843664.html

Alex Petr Большая утрата. Один из немногих профессоров, который старался увидеть и нашу сторону вещей. Можно сказать, был защитником России в западном информационном пространстве. Земля ему пухом. 24

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манхэттен

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен коэн, джордж буш-старший, нью-йоркский университет, михаил горбачев, манхэттен, ссср, сша, в мире