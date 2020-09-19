https://ria.ru/20200919/karabakh-1577488542.html

Алиев заявил, что Армения сорвала переговорный процесс по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха, по словам главы... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T18:32

2020-09-19T18:32

2020-09-19T18:39

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> вокруг Карабаха, по словам главы республики, этот процесс "фактически не ведется".Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.По словам президента Азербайджана, "переговорный процесс фактически не ведется"."Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы не будем участвовать в переговорах. Это означает, что мы не будем подключаться к хитрой политике Армении. Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала", - подчеркнул Алиев. По его словам, заявления и "провокационные шаги" Армении делают переговорный процесс "бессмысленным".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20191015/1559826520.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире