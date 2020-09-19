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Алиев заявил, что Армения сорвала переговорный процесс по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха, по словам главы... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:32
2020-09-19T18:39
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> вокруг Карабаха, по словам главы республики, этот процесс "фактически не ведется".Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.По словам президента Азербайджана, "переговорный процесс фактически не ведется"."Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы не будем участвовать в переговорах. Это означает, что мы не будем подключаться к хитрой политике Армении. Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала", - подчеркнул Алиев. По его словам, заявления и "провокационные шаги" Армении делают переговорный процесс "бессмысленным".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20191015/1559826520.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что Армения сорвала переговорный процесс по Карабаху

18:32 19.09.2020 (обновлено: 18:39 19.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в фотобанкПожилая жительница Нагорного Карабаха разговаривает с военнослужащим
Пожилая жительница Нагорного Карабаха разговаривает с военнослужащим - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Сергей Титов
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха, по словам главы республики, этот процесс "фактически не ведется".
Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговорного процесса. Считаю, что азербайджанский народ полностью со мной согласен. Вы знаете, я всегда был честен перед азербайджанским народом. Считаю, что это единственная правильная политика. Народ должен знать, что происходит, в какой стадии мы находимся, в чем заключается наша политика. Я в своих выступлениях, встречах с представителями медиа привожу ясность в актуальные вопросы и считаю это важным. Потому что граждане должны знать, уметь правильно анализировать и получать достоверную информацию", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

По словам президента Азербайджана, "переговорный процесс фактически не ведется".
"Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы не будем участвовать в переговорах. Это означает, что мы не будем подключаться к хитрой политике Армении. Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала", - подчеркнул Алиев. По его словам, заявления и "провокационные шаги" Армении делают переговорный процесс "бессмысленным".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 18:56
Затулин рассказал, зачем приезжал в Нагорный Карабах
1010549
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Нагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
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