Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200919/kanada-1577445409.html
Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
Жители канадского городка Асбест в октябре выберут для него более благозвучное название, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T00:45
2020-09-19T00:48
туризм
туризм
квебек (провинция)
новости - туризм
канада
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102752/06/1027520636_0:371:3866:2545_1400x0_80_0_0_e45cd6649965361c5effb02c9a4721f9.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Жители канадского городка Асбест в октябре выберут для него более благозвучное название, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/asbestos-canada-new-name-vote" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.В этом городе, расположенном в провинции Квебек, когда-то добывали одноименный минерал, который, как считается, может вызывать рак. Сейчас производство закрыто. Но горожане хотят сменить название и имидж этого места.Из тысяч предложений Городской совет представил на голосование четыре — Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри.Последний вариант – это имя первого владельца асбестового производства. Apalone – вид мягкокожих черепах, который обитает в Северной Америке. Труа-лак – название одного из районов. Феникс – жар-птица, восстающая из пепла, что символично для города, жители которого хотят кардинально изменить его имидж.
https://ria.ru/20191213/1558805387.html
квебек (провинция)
канада
северная америка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/102752/06/1027520636_0:9:3866:2908_1400x0_80_0_0_24d15b0246e98f1c31292d64bff65573.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, квебек (провинция), новости - туризм, канада, северная америка

Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название

00:45 19.09.2020 (обновлено: 00:48 19.09.2020)
974
© Flickr / Dennis JarvisФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Flickr / Dennis Jarvis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жители канадского городка Асбест в октябре выберут для него более благозвучное название, сообщает Travel and Leisure.
В этом городе, расположенном в провинции Квебек, когда-то добывали одноименный минерал, который, как считается, может вызывать рак. Сейчас производство закрыто. Но горожане хотят сменить название и имидж этого места.
Из тысяч предложений Городской совет представил на голосование четыре — Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри.
Последний вариант – это имя первого владельца асбестового производства. Apalone – вид мягкокожих черепах, который обитает в Северной Америке. Труа-лак – название одного из районов. Феникс – жар-птица, восстающая из пепла, что символично для города, жители которого хотят кардинально изменить его имидж.
Закат в Торонто - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 08:00Туризм
"Дом на карандашах", мясо бизона и река Дон. Что посмотреть в Торонто
3292114
ТуризмТуризмКвебек (провинция)Новости - ТуризмКанадаСеверная Америка
Рекомендуем
Рига
Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
Кошка на охоте
Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Женщины на кладбище
Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
Президент США Дональд Трамп
"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
Скриншот из видео с дочерью Любови Успенской
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
Люди с мобильными телефонами
Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Класс в новой школе
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния