https://ria.ru/20200919/kanada-1577445409.html

Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название

Жители канадского городка Асбест в октябре выберут для него более благозвучное название, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T00:45

2020-09-19T00:45

2020-09-19T00:48

туризм

туризм

квебек (провинция)

новости - туризм

канада

северная америка

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Жители канадского городка Асбест в октябре выберут для него более благозвучное название, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/asbestos-canada-new-name-vote" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.В этом городе, расположенном в провинции Квебек, когда-то добывали одноименный минерал, который, как считается, может вызывать рак. Сейчас производство закрыто. Но горожане хотят сменить название и имидж этого места.Из тысяч предложений Городской совет представил на голосование четыре — Апалон, Феникс, Труа-Лак и Джеффри.Последний вариант – это имя первого владельца асбестового производства. Apalone – вид мягкокожих черепах, который обитает в Северной Америке. Труа-лак – название одного из районов. Феникс – жар-птица, восстающая из пепла, что символично для города, жители которого хотят кардинально изменить его имидж.

https://ria.ru/20191213/1558805387.html

квебек (провинция)

канада

северная америка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, квебек (провинция), новости - туризм, канада, северная америка