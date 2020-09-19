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https://ria.ru/20200919/kadyrov-1577489936.html
Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:12
2020-09-19T19:12
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
политика
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона.Кадыров встретился с министром информации и печати Чечни <a href="http://ria.ru/person_akhmed-dudaev/" target="_blank" data-auto="true">Ахмедом Дудаевым</a> и обсудил взаимодействие власти с общественностью и меры противодействия экстремистской пропаганде."В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a> на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_523295" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Кадыров отметил, что западные институты пытаются "разобщить народ с властью". "Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь", - написал Кадыров.Он подчеркнул, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве. По его словам, в Чечне налажен открытый и честный диалог народа с властными структурами, люди выражают свою гражданскую позицию и указывают на недочеты и достижения властей.Кадыров поблагодарил Дудаева за то, что под его руководством региональные СМИ быстро передают людям объективную картину действительности и борются с фейковыми новостями. "В этой информационной борьбе наше основное оружие - это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!" - заключил глава Чечни.
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577294330.html
https://ria.ru/20200727/1574946476.html
Рамзан всё чётко "просёк".
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РИА Новости
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, политика

Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни

19:12 19.09.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона.
Кадыров встретился с министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым и обсудил взаимодействие власти с общественностью и меры противодействия экстремистской пропаганде.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 04:23
В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров отметил, что западные институты пытаются "разобщить народ с властью". "Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь", - написал Кадыров.
Он подчеркнул, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве. По его словам, в Чечне налажен открытый и честный диалог народа с властными структурами, люди выражают свою гражданскую позицию и указывают на недочеты и достижения властей.
Кадыров поблагодарил Дудаева за то, что под его руководством региональные СМИ быстро передают людям объективную картину действительности и борются с фейковыми новостями. "В этой информационной борьбе наше основное оружие - это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!" - заключил глава Чечни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 08:00
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
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Обсудить3
Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровПолитика
Популярные комментарии
Рамзан всё чётко "просёк".
19 сентября, 19:21
Alex MontieAlex Montie
331025
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