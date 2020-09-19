https://ria.ru/20200919/kadyrov-1577489936.html
Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:12
2020-09-19T19:12
2020-09-19T19:12
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
политика
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что на разных социальных площадках развернута информационная кампания против руководства региона.Кадыров встретился с министром информации и печати Чечни <a href="http://ria.ru/person_akhmed-dudaev/" target="_blank" data-auto="true">Ахмедом Дудаевым</a> и обсудил взаимодействие власти с общественностью и меры противодействия экстремистской пропаганде."В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечни</a> на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_523295" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Кадыров отметил, что западные институты пытаются "разобщить народ с властью". "Нам хорошо известны эти сценарии и их конечная цель. Такую же карту уже разыграли в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь", - написал Кадыров.Он подчеркнул, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве. По его словам, в Чечне налажен открытый и честный диалог народа с властными структурами, люди выражают свою гражданскую позицию и указывают на недочеты и достижения властей.Кадыров поблагодарил Дудаева за то, что под его руководством региональные СМИ быстро передают людям объективную картину действительности и борются с фейковыми новостями. "В этой информационной борьбе наше основное оружие - это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!" - заключил глава Чечни.
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577294330.html
https://ria.ru/20200727/1574946476.html
Alex Montie
Рамзан всё чётко "просёк".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, политика