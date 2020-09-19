https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html

Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"

Пресс-релиз его выступления опубликован на партийном сайте. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T04:00

2020-09-19T04:00

2020-09-19T10:03

россия

ситуация на украине

северный поток — 2

газпром

сша

украина

в мире

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На Украине рассказали, чем грозит Киеву остановка "Северного потока — 2"

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Если "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" заблокируют, то следующей целью США станет развал украинской газотранспортной системы, считает депутат Верховной рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Юрий Загородний<strong>. </strong>Пресс-релиз его выступления опубликован на партийном <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_zagorodnij_esli_ssha_okonchatelno__zablokirujut_spl2_sledujuschej_stanet_nasha_gts_.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.Депутат напомнил, что США пытаются помешать строительству "Северного потока — 2", чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа. А Майдан, организованный Вашингтоном на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, по его мнению, преследовал не только политические, но и экономические цели. Установление в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> проамериканского режима позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>, уверен политик.Он напомнил, что ГТС находится в плохом состоянии, а недавняя авария на магистрали под Киевом в очередной раз это подтверждает."Ее ресурс давно уже на пределе", — заключил депутат.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые страны активно выступают против строительства. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в проекте, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с блогером Алексеем Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.

https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

https://ria.ru/20200918/bundestag-1577450248.html

Dialint62 Господи, в современном мире только конченные де генераты могут поверить в дружбу с сша. 196

Василий Опарин США физически не способны поставлять необходимый Европе объем сжиженного газа. Их интересы не в поставках, а в том, чтобы лишить Европу дешёвой энергетики, в результате чего рост экономики Евросоюза снизится, а их продукция станет менее конкурентной из-за повышения себестоимости. Экономически сильная и богатая Европа им не нужна. 178

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире