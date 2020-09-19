https://ria.ru/20200919/galkin-1577472465.html
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:44
2020-09-19T05:44
2020-09-19T05:44
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
максим галкин
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_SHepelev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Шепелев</a> рассказал в интервью порталу <a href="https://peopletalk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Peopletalk</a> о самом нелепом слухе о себе.По словам шоумена, самым странным домыслом, который он слышал о своей персоне, стал слух о его "любовных отношениях" с телеведущим <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Галкиным</a>. При этом узнал эту "новость" Шепелев от самой супруги юмориста.Шепелев также отметил, что не следит за слухами о себе, но остается в курсе их из-за рассказов "добрых людей".
https://ria.ru/20191208/1562111838.html
Лысый Кучерявый
"Представьте степень моей растерянности", — пояснил шоумен, "вроде предохранялись".
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Арсений Новиков
Поганый человечек. Продавал фото Фриске в больнице. Изящно слил Галкина. Помойка шоу бизнеса.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, дмитрий шепелев, максим галкин, алла пугачева