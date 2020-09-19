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Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории... РИА Новости, 19.09.2020
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В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Фестиваль фейерверков "Ростех"
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Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".
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Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция

20:00 19.09.2020 (обновлено: 20:17 19.09.2020)
870
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В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".
1300102
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