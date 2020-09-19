https://ria.ru/20200919/feyerverki-1577473248.html
Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T20:00
2020-09-19T20:00
2020-09-19T20:17
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В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Фестиваль фейерверков "Ростех"
LIVE: Фестиваль фейерверков "Ростех"
2020-09-19T20:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео
Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".
2020-09-19T20:00
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