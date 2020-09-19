https://ria.ru/20200919/feyerverki-1577473248.html

Пиротехнический фестиваль в Москве. Прямая трансляция

В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T20:00

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В Москве проходит шестой фестиваль фейерверков "Ростех". Впервые оно идет в формате телевизионного шоу. Пиротехнику в этот раз будут запускать на территории парка "Патриот".

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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