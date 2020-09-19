https://ria.ru/20200919/ekonomika-1577474937.html

Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:13

2020-09-19T10:13

2020-09-19T10:13

ярославская область

дмитрий миронов

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году.По его словам, из-за пандемии в регионе сократились объемы розничного товарооборота, в основном за счет непродовольственных товаров, пострадали сферы общепита и платных услуг, снизилась инвестиционная активность предприятий, уменьшились налоговые поступления в бюджет, выросла безработица.Между тем, по его словам, по итогам первого полугодия 2020 года сохраняются положительные темпы роста промышленности, строительства, а также средней заработной платы. Избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативным решениям по восстановлению работы основных отраслей региона и в первую очередь обрабатывающей промышленности, подчеркнул собеседник.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20170911/1501804614.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, экономика