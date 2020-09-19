https://ria.ru/20200919/ekonomika-1577474937.html
Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:13
2020-09-19T10:13
2020-09-19T10:13
ярославская область
дмитрий миронов
экономика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году.По его словам, из-за пандемии в регионе сократились объемы розничного товарооборота, в основном за счет непродовольственных товаров, пострадали сферы общепита и платных услуг, снизилась инвестиционная активность предприятий, уменьшились налоговые поступления в бюджет, выросла безработица.Между тем, по его словам, по итогам первого полугодия 2020 года сохраняются положительные темпы роста промышленности, строительства, а также средней заработной платы. Избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативным решениям по восстановлению работы основных отраслей региона и в первую очередь обрабатывающей промышленности, подчеркнул собеседник.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20170911/1501804614.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миронов, экономика
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году.
По его словам, из-за пандемии в регионе сократились объемы розничного товарооборота, в основном за счет непродовольственных товаров, пострадали сферы общепита и платных услуг, снизилась инвестиционная активность предприятий, уменьшились налоговые поступления в бюджет, выросла безработица.
"К сожалению, прогнозы показывают, что по итогам текущего года наиболее пострадавший в условиях развития пандемии рынок товаров и услуг не выйдет в плюс", - сказал Миронов.
Между тем, по его словам, по итогам первого полугодия 2020 года сохраняются положительные темпы роста промышленности, строительства, а также средней заработной платы. Избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативным решениям по восстановлению работы основных отраслей региона и в первую очередь обрабатывающей промышленности, подчеркнул собеседник.
"Что касается прогноза социально-экономического развития Ярославской области — ожидаем в перспективе, что промышленность региона будет демонстрировать положительную динамику. Будут восстанавливаться производственные цепочки как внутри страны, так и с внешними экономическими партнерами, планируется реализация крупных инвестиционных проектов. Прогнозируем, что восстановление экономики начнется с 2021 года", - сказал губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.