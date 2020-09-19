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https://ria.ru/20200919/efremov-1577494389.html
Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов читает в СИЗО книги по тюремной тематике, сообщила в интервью URA.RU член Общественной наблюдательной... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:42
2020-09-19T22:34
дтп с участием михаила ефремова
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Осужденный за смертельное ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> читает в СИЗО книги по тюремной тематике, сообщила в интервью <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a> член <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Москвы Ева Меркачева."Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой: одна из книг была посвящена тюремной теме", — рассказала она. Меркачева также добавила, что у артиста заметно улучшилось настроение. Она связала это с появлением новых адвокатов и надеждой Ефремова на пересмотр приговора. "Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным", — заявила она.Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Актер пересек встречную полосу, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
https://ria.ru/20200919/efremov-1577471147.html
https://ria.ru/20200919/pashaev-1577475811.html
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дтп с участием михаила ефремова, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни

21:42 19.09.2020 (обновлено: 22:34 19.09.2020)
1298
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов читает в СИЗО книги по тюремной тематике, сообщила в интервью URA.RU член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
"Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой: одна из книг была посвящена тюремной теме", — рассказала она.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 02:12
Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
Меркачева также добавила, что у артиста заметно улучшилось настроение. Она связала это с появлением новых адвокатов и надеждой Ефремова на пересмотр приговора.
"Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным", — заявила она.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Актер пересек встречную полосу, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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61401015
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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