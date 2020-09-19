https://ria.ru/20200919/efremov-1577471147.html

Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок

Адвокат Наталья Моросникова назвала возможный сценарий смягчения наказания актеру Михаилу Ефремову. Об этом она заявила в беседе с "МК". РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:12

2020-09-19T02:12

2020-09-19T10:34

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="https://ria.ru/person_natalya-morosnikova/" target="_blank">Наталья Моросникова</a> назвала возможный сценарий смягчения наказания актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>. Об этом она заявила в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">МК</a>".Накануне стало известно, что новый адвокат Ефремова Владимир Васильев подал апелляционнe. жалобу, в которой попросил смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы. По мнению Моросниковой, результат рассмотрения жалобы не будет благоприятным. Однако она обратила внимание на возможность попытаться вернуть дело в прокуратуру. Поводом для этого может стать наказание адвокатов, которые "занимались саморекламой".Кроме того, требовать пересмотра дела можно и из-за наличия у <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> непогашенной судимости на момент получения статуса адвоката. Как пояснила Моросникова, это нарушает право Ефремова на защиту.Однако доказать нарушение прав артиста на защиту можно только в том случае, если выяснится, что второй адвокат — Елизавета Шаргородская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником, добавила она."Исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу", — считает Моросникова.Кроме того, по ее мнению, медики могут найти в организме актера "необратимые изменения", включая сердечно-сосудистые заболевания, и это тоже поможет избежать реального срока.На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце: Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a><u>,</u> через несколько часов он умер в больнице.Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков. В суде артиста защищал Эльман Пашаев — он тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Сразу после приговора Ефремов отказался от его услуг, но это не помешало юристу заявить, что он подал апелляцию на приговор.

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html

https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html

Сабир А. Понять и простить? ....что за ересь 28

Типичная Уралочка "необратимые изменения" включая сердечно-сосудистые заболевания. так Ефремов вообще может быть не виноват. объективное вменение вины недопустимо. 25

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия