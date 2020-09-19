https://ria.ru/20200919/dtp-1577495422.html
На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:52
2020-09-19T22:52
2020-09-19T23:06
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ДТП перевернулась машина скорой помощи.
https://ria.ru/20200919/dtp-1577487632.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия