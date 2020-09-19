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На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2020
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россия
москва
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ДТП перевернулась машина скорой помощи.
https://ria.ru/20200919/dtp-1577487632.html
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россия, москва, происшествия

На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи

22:52 19.09.2020 (обновлено: 23:06 19.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве
Машина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы, в результате ДТП одна из машин опрокинулась, два человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Кадры с места смертельной аварии в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 17:50
Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ДТП перевернулась машина скорой помощи.
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РоссияМоскваПроисшествия
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