https://ria.ru/20200919/dtp-1577495422.html

На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи

Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T22:52

2020-09-19T22:52

2020-09-19T23:06

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Два человека госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ДТП перевернулась машина скорой помощи.

https://ria.ru/20200919/dtp-1577487632.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия