https://ria.ru/20200919/dtp-1577495288.html

Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем

Четыре человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщил в субботу РИА... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T22:37

2020-09-19T22:37

2020-09-20T00:26

россия

гумвд

воронежская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в субботу РИА новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.По его словам, по предварительным данным, в результате погибли двое мужчин из отечественной легковушки и двое мужчин из иномарки.Личности погибших устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20200919/dtp-1577487632.html

россия

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, воронежская область, происшествия