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Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом
Пять человек погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:50
2020-09-19T21:49
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости.</strong> Пять человек погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло в субботу около 17:00 (мск) на 442-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" на повороте к деревне Караулово в <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовском районе</a>.По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции и въехал в третий автомобиль.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20200919/dtp-1577482259.html
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россия
нижний новгород
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РИА Новости
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Кадры с места смертельной аварии в Нижегородской области
в 17.00 (мск) 19.09.2020 поступило сообщение о ДТП по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 442 км федеральной автодороги М-7 «Волга», поворот на д. Караулово.
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

17:50 19.09.2020 (обновлено: 21:49 19.09.2020)
42484
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло в субботу около 17:00 (мск) на 442-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" на повороте к деревне Караулово в Кстовском районе.

"Произошло столкновение трех легковых автомобилей, из них два автомобиля съехали в кювет. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребенок, из них погибли пять человек, детей нет", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции и въехал в третий автомобиль.

"По имеющейся на данный момент информации, в результате аварии погибли пять человек, один из которых был ребенок на вид 13-14 лет. Три человека получили различные ранения и доставлены в медицинское учреждение", — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 15:06
На Сахалине два человека погибли и пять пострадали в крупном ДТП
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РоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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