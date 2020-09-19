https://ria.ru/20200919/dtp-1577487632.html

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Пять человек погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:50

2020-09-19T17:50

2020-09-19T21:49

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости.</strong> Пять человек погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло в субботу около 17:00 (мск) на 442-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" на повороте к деревне Караулово в <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовском районе</a>.По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении, продолжил движение по инерции и въехал в третий автомобиль.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20200919/dtp-1577482259.html

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россия

нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места смертельной аварии в Нижегородской области в 17.00 (мск) 19.09.2020 поступило сообщение о ДТП по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 442 км федеральной автодороги М-7 «Волга», поворот на д. Караулово. 2020-09-19T17:50 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия