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На Сахалине два человека погибли и пять пострадали в крупном ДТП
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей на Сахалине, сообщили в региональном ГИБДД. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:06
2020-09-19T15:06
сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщили в региональном ГИБДД."По предварительной информации, 19 сентября водитель, управляя автомобилем <a href="http://ria.ru/product_Toyota_Land_Cruiser_Prado/" target="_blank" data-auto="true">Toyota Land</a> Cruiser Prado, двигаясь по автодороге <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Okha/" target="_blank" data-auto="true">Оха</a> в южном направлении, в районе села Старорусское совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero", - пояснили в ГИБДД.По информации полицейских, в результате ДТП водители автомобилей Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте происшествия, пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.Проверку по факту ДТП начала областная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в аварии пострадали в том числе несовершеннолетние.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
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сахалин, происшествия

На Сахалине два человека погибли и пять пострадали в крупном ДТП

15:06 19.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей на Сахалине, сообщили в региональном ГИБДД.
"По предварительной информации, 19 сентября водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по автодороге Южно-СахалинскОха в южном направлении, в районе села Старорусское совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero", - пояснили в ГИБДД.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
По информации полицейских, в результате ДТП водители автомобилей Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте происшествия, пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Проверку по факту ДТП начала областная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в аварии пострадали в том числе несовершеннолетние.
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25 февраля, 09:31
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СахалинПроисшествия
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