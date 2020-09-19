https://ria.ru/20200919/dtp-1577482259.html

На Сахалине два человека погибли и пять пострадали в крупном ДТП

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей на Сахалине, сообщили в региональном ГИБДД. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:06

2020-09-19T15:06

2020-09-19T15:06

сахалин

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщили в региональном ГИБДД."По предварительной информации, 19 сентября водитель, управляя автомобилем <a href="http://ria.ru/product_Toyota_Land_Cruiser_Prado/" target="_blank" data-auto="true">Toyota Land</a> Cruiser Prado, двигаясь по автодороге <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Okha/" target="_blank" data-auto="true">Оха</a> в южном направлении, в районе села Старорусское совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero", - пояснили в ГИБДД.По информации полицейских, в результате ДТП водители автомобилей Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте происшествия, пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.Проверку по факту ДТП начала областная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в аварии пострадали в том числе несовершеннолетние.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

сахалин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия