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https://ria.ru/20200919/donbass-1577489740.html
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной рады... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:06
2020-09-19T19:07
донбасс
леонид кравчук
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> в Минске и первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о местных выборах на Донбассе приведет к блокированию работы контактной группы.Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей."По тому, что изучал лично я, скажу, что, да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга народа" Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы", - сказал он в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Страна.UA</a>".По его словам, сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении."Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной раде", - добавил он.Кравчук сообщил, что во время последнего заседания контактной группы Киев подал свой список и попросил ОРДЛО подать свой, но <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецк</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганск</a> заявили, что список подавать не будут, "пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов". "Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы ни говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от Минских соглашений", - резюмировал глава делегации.В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. После этого Кравчук заявил, что обратился в Раду с просьбой пересмотреть решение о запрете местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html
https://ria.ru/20200903/kravchuk-1576684710.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
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донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, украина, в мире

Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе

19:06 19.09.2020 (обновлено: 19:07 19.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной рады о местных выборах на Донбассе приведет к блокированию работы контактной группы.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе
"По тому, что изучал лично я, скажу, что, да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга народа" Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA".
По его словам, сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении.
"Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной раде", - добавил он.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
3 сентября, 15:07
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Кравчук сообщил, что во время последнего заседания контактной группы Киев подал свой список и попросил ОРДЛО подать свой, но Донецк и Луганск заявили, что список подавать не будут, "пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов". "Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы ни говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от Минских соглашений", - резюмировал глава делегации.
В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. После этого Кравчук заявил, что обратился в Раду с просьбой пересмотреть решение о запрете местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 22:32
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
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