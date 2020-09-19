Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
19:06 19.09.2020 (обновлено: 19:07 19.09.2020)
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной рады о местных выборах на Донбассе приведет к блокированию работы контактной группы.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
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"По тому, что изучал лично я, скажу, что, да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная рада, я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга народа" Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы", - сказал он в интервью изданию "Страна.UA".
По его словам, сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении.
"Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной раде", - добавил он.
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Кравчук сообщил, что во время последнего заседания контактной группы Киев подал свой список и попросил ОРДЛО подать свой, но Донецк и Луганск заявили, что список подавать не будут, "пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов". "Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы ни говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от Минских соглашений", - резюмировал глава делегации.
В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. После этого Кравчук заявил, что обратился в Раду с просьбой пересмотреть решение о запрете местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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