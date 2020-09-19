https://ria.ru/20200919/donbass-1577482480.html

Силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:05

2020-09-19T15:05

2020-09-19T15:05

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что военнослужащие <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> установили в указанных районах в общей сложности 26 взрывных устройств.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html

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луганская народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире