Силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Не смотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан на оккупированной территории, прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин, военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов", - заявил журналистам Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что военнослужащие ВС Украины установили в указанных районах в общей сложности 26 взрывных устройств.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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