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https://ria.ru/20200919/donbass-1577482480.html
Силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:05
2020-09-19T15:05
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что военнослужащие <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> установили в указанных районах в общей сложности 26 взрывных устройств.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html
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луганская народная республика
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

Силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

15:05 19.09.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании лесов у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 22:17
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"Не смотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан на оккупированной территории, прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин, военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов", - заявил журналистам Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Старый Айдар у линии соприкосновения. Филипоненко уточнил, что военнослужащие ВС Украины установили в указанных районах в общей сложности 26 взрывных устройств.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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