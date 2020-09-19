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Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала освободить всех задержанных во время акции протеста в Минске, пригрозив силовикам раскрытием... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:10

2020-09-19T21:10

2020-09-19T23:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> призвала освободить всех задержанных во время акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, пригрозив силовикам раскрытием данных.Это заявление опубликовано в Telegram-канале ее пресс-службы.Ранее в Минске прошел несанкционированный "женский марш". Как рассказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, сотрудники правоохранительных органов предупредили участников митинга, что он незаконен, но присутствующие не разошлись. Их доставили в отделения милиции для разбирательства.Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>: по данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не признала официальные результаты и считает победителем Тихановскую.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении митингующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальной информации, за первые дни более задержали около семи тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Make Yellowstone Great Again Это призыв к расправе над полицейскими? Так это статья УК в чистом виде. Или призыв к санкциям ЕС против этих полицейских? А что им могут запретить? Въезд в США? Так они в Крым поедут. 227

Aaz1970 И ведь верит в свои глупые высказывания?.. И не осознаёт, что уже списана со счетов как жертва неудавшейся революции... 209

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире