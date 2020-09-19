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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:02
2020-09-19T03:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
йельский университет
великобритания
рио-де-жанейро (город)
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал <a href="https://www.nature.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a> со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> и Медицинской школы Икона<strong>.</strong>Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.Наиболее распространенными неврологическими последствиями коронавируса, по данным исследования Университетского колледжа Лондона, стали инсульт, а также энцефалит —<strong> </strong>воспаление тканей головного мозга. Он может перейти в более тяжелую форму — острый рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких тяжелых пациентов респираторные симптомы были слабо выражены, и в их случае основной болезнью было поражение мозга.Отмечается, что неврологические симптомы могли возникать у разных групп населения.По мнению невролога Фернанда де Феличе из Федерального университета <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a>, с неврологическими осложнениями могли столкнуться более 50 процентов тяжелобольных пациентов с COVID-19. Однако определить степень распространения неврологических симптомов среди людей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, крайне сложно из-за недостатка информации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em> <em><a href="https://inosmi.ru/science/20200918/248148360.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em> </strong><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419525.html
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великобритания
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, йельский университет, великобритания, рио-де-жанейро (город), лондон, в мире

Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

03:02 19.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона.
Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.
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Наиболее распространенными неврологическими последствиями коронавируса, по данным исследования Университетского колледжа Лондона, стали инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга. Он может перейти в более тяжелую форму — острый рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких тяжелых пациентов респираторные симптомы были слабо выражены, и в их случае основной болезнью было поражение мозга.
Отмечается, что неврологические симптомы могли возникать у разных групп населения.
"Мы видели группу людей относительно молодого возраста без обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые невозможно объяснить", — заявил невролог из Ливерпульского университета Бенедикт Майкл.
По мнению невролога Фернанда де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро, с неврологическими осложнениями могли столкнуться более 50 процентов тяжелобольных пациентов с COVID-19. Однако определить степень распространения неврологических симптомов среди людей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, крайне сложно из-за недостатка информации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаЙельский университетВеликобританияРио-де-Жанейро (город)ЛондонВ мире
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