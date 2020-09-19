https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html

Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:02

2020-09-19T03:02

2020-09-19T03:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

йельский университет

великобритания

рио-де-жанейро (город)

лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал <a href="https://www.nature.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a> со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> и Медицинской школы Икона<strong>.</strong>Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.Наиболее распространенными неврологическими последствиями коронавируса, по данным исследования Университетского колледжа Лондона, стали инсульт, а также энцефалит —<strong> </strong>воспаление тканей головного мозга. Он может перейти в более тяжелую форму — острый рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких тяжелых пациентов респираторные симптомы были слабо выражены, и в их случае основной болезнью было поражение мозга.Отмечается, что неврологические симптомы могли возникать у разных групп населения.По мнению невролога Фернанда де Феличе из Федерального университета <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a>, с неврологическими осложнениями могли столкнуться более 50 процентов тяжелобольных пациентов с COVID-19. Однако определить степень распространения неврологических симптомов среди людей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, крайне сложно из-за недостатка информации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em> <em><a href="https://inosmi.ru/science/20200918/248148360.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em> </strong><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419525.html

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html

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великобритания

рио-де-жанейро (город)

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, йельский университет, великобритания, рио-де-жанейро (город), лондон, в мире