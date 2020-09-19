Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Коронавирус может привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на научные исследования ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона.
Сообщается, что у 62 процентов пациентов, заразившихся коронавирусом и получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом 31 процент получили такие изменения психического состояния, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.
Наиболее распространенными неврологическими последствиями коронавируса, по данным исследования Университетского колледжа Лондона, стали инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга. Он может перейти в более тяжелую форму — острый рассеянный энцефаломиелит, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга, а нервные клетки теряют свою оболочку, что вызывает симптомы как у рассеянного склероза. У некоторых из таких тяжелых пациентов респираторные симптомы были слабо выражены, и в их случае основной болезнью было поражение мозга.
Отмечается, что неврологические симптомы могли возникать у разных групп населения.
"Мы видели группу людей относительно молодого возраста без обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые невозможно объяснить", — заявил невролог из Ливерпульского университета Бенедикт Майкл.
По мнению невролога Фернанда де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро, с неврологическими осложнениями могли столкнуться более 50 процентов тяжелобольных пациентов с COVID-19. Однако определить степень распространения неврологических симптомов среди людей, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, крайне сложно из-за недостатка информации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.
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