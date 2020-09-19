https://ria.ru/20200919/china-1577473138.html

Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список

Министерство коммерции Китая в субботу обнародовало окончательный регламент внесения иностранных компаний и физических лиц в черный список неблагонадежных... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:27

2020-09-19T08:27

2020-09-19T09:43

министерство коммерции кнр

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kommercii_KNR/" target="_blank" data-auto="true">Министерство коммерции Китая</a> в субботу обнародовало окончательный регламент внесения иностранных компаний и физических лиц в черный список неблагонадежных субъектов, документ вступил в силу сразу после публикации.Согласно новым условиям, в список "ненадежных субъектов" будут включены иностранные компании, организации или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушающие принципы рыночной торговли, культуру соблюдения договорных обязательств, предпринимающие дискриминационные меры в отношении китайских компаний, организаций и физлиц, серьезным образом подрывающие их законные интересы.Китай создаст рабочий механизм при Госсовете с участием компетентных ведомств по внесению "ненадежных субъектов" в список и исключению из него. В рамках этого рабочего механизма будут приниматься решения о том, проводить ли расследование в отношении иностранных компаний в соответствии с должностными полномочиями или на основании жалоб или рекомендаций заинтересованной стороны.В рамках расследования компетентные органы КНР могут вести допросы, просматривать и копировать относящиеся к делу документы. По итогам расследования и будет принято решение о включении иностранного субъекта в черный список.В отношении внесенных в список неблагонадежных иностранных компаний, организаций и физлиц, исходя из каждой отдельной ситуации, могут быть приняты меры, в том числе ограничение или запрет на импорт и экспорт с Китаем, ограничение или запрет на инвестиции в Китае, ограничение или запрет на въезд в Китай сотрудников и транспортных средств, ограничение или аннулирование разрешения на работу и права проживания в Китае, назначение штрафа.Решением рабочего механизма можно также исключить иностранный субъект из черного списка, если в течение специально указанного времени он исправит свое поведение и примет необходимые меры по устранению последствий.Министерство коммерции Китая сообщило о решении создать соответствующий список 31 мая 2019 года. Сам список неблагонадежных иностранных компаний, организаций и физлиц пока не опубликован.

https://ria.ru/20200919/ssha-1577458993.html

https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html

https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство коммерции кнр, китай, в мире