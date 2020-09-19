https://ria.ru/20200919/byudzhet-1577479694.html
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:41
2020-09-19T14:41
2020-09-19T14:41
инфографика
нацпроекты
расходы
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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он призван вернуть экономику страны к устойчивому росту и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Основные показатели этого документа — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацпроекты, расходы, правительство рф, доходы, инфляция, бюджет, экономика, инфографика