https://ria.ru/20200919/byudzhet-1577479694.html

Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:41

2020-09-19T14:41

2020-09-19T14:41

инфографика

нацпроекты

расходы

правительство рф

доходы

инфляция

бюджет

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577481698_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_5b97f6b31688fde4f2b7bb7e3233b646.png

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он призван вернуть экономику страны к устойчивому росту и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Основные показатели этого документа — в инфографике Ria.ru.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты, расходы, правительство рф, доходы, инфляция, бюджет, экономика, инфографика