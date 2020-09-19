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Инфографика
https://ria.ru/20200919/byudzhet-1577479694.html
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:41
2020-09-19T14:41
инфографика
нацпроекты
расходы
правительство рф
доходы
инфляция
бюджет
экономика
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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он призван вернуть экономику страны к устойчивому росту и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Основные показатели этого документа — в инфографике Ria.ru.
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нацпроекты, расходы, правительство рф, доходы, инфляция, бюджет, экономика, инфографика

Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы

14:41 19.09.2020
777
Читать ria.ru в
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он призван вернуть экономику страны к устойчивому росту и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Основные показатели этого документа — в инфографике Ria.ru.
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ИнфографикаНацпроектыРасходыПравительство РФДоходыИнфляцияБюджетЭкономика
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