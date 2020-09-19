https://ria.ru/20200919/byudzhet-1577474283.html

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T09:39

2020-09-19T09:39

2020-09-19T09:39

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Как ранее сообщал премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> пока не раскрывал параметры проекта бюджета. Источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, ранее в сентябре сообщал, что Минфин планирует объем заимствований на 2021 год на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение – около 1 триллиона, а чистое привлечение – примерно 2,7 триллиона. Правительство должно направить бюджетный пакет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> не позднее 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Кроме этого, правительство на заседании в среду обсудит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, а также приостановление действия отдельных положений бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году, установление особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.

https://ria.ru/20200918/lekarstva-1577427758.html

https://ria.ru/20200904/byudzhet-1576723103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика