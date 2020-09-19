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Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:39
2020-09-19T09:39
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Как ранее сообщал премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> пока не раскрывал параметры проекта бюджета. Источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, ранее в сентябре сообщал, что Минфин планирует объем заимствований на 2021 год на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение – около 1 триллиона, а чистое привлечение – примерно 2,7 триллиона. Правительство должно направить бюджетный пакет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> не позднее 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Кроме этого, правительство на заседании в среду обсудит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, а также приостановление действия отдельных положений бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году, установление особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.
https://ria.ru/20200918/lekarstva-1577427758.html
https://ria.ru/20200904/byudzhet-1576723103.html
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михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

09:39 19.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году", включив в него положения, касающиеся новых нормативов зачисления доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ о повышении на два процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней
Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ.
Минфин пока не раскрывал параметры проекта бюджета. Источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, ранее в сентябре сообщал, что Минфин планирует объем заимствований на 2021 год на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение – около 1 триллиона, а чистое привлечение – примерно 2,7 триллиона. Правительство должно направить бюджетный пакет в Госдуму не позднее 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета
Кроме этого, правительство на заседании в среду обсудит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, а также приостановление действия отдельных положений бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году, установление особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.
"Реализация предусмотренных законопроектом мер позволит повысить эффективность, прозрачность формирования и исполнения федерального бюджета, а также своевременное реагирование на изменения экономической конъюнктуры и возникающие вызовы, в том числе связанные с изменением эпидемиологической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Михаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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