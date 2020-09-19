https://ria.ru/20200919/bonya-1577485866.html

"Его жена скрыла": Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода

Модель Виктория Боня сообщила о страшном горе в ее семье. У экс-участницы "Дома 2" скончался отец, однако махеча утаила от нее это печальное известие.Как... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:52

2020-09-19T16:52

2020-09-19T16:52

виктория боня

общество

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Модель <a href="http://ria.ru/person_viktoriya-bonya/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Боня</a> сообщила о страшном горе в ее семье. У экс-участницы "Дома 2" скончался отец, однако махеча утаила от нее это печальное известие.<br>Как оказалось, мужчина умер полгода назад.При этом звезда соцсети рада, что в жизни отца была такая женщина, "которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь". Девушка отметила, что это успокаивает ее сердце.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория боня, общество