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"Его жена скрыла": Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода
Модель Виктория Боня сообщила о страшном горе в ее семье. У экс-участницы "Дома 2" скончался отец, однако махеча утаила от нее это печальное известие.Как... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:52
2020-09-19T16:52
виктория боня
общество
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Модель <a href="http://ria.ru/person_viktoriya-bonya/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Боня</a> сообщила о страшном горе в ее семье. У экс-участницы "Дома 2" скончался отец, однако махеча утаила от нее это печальное известие.<br>Как оказалось, мужчина умер полгода назад.При этом звезда соцсети рада, что в жизни отца была такая женщина, "которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь". Девушка отметила, что это успокаивает ее сердце.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виктория боня, общество

"Его жена скрыла": Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода

16:52 19.09.2020
6139
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Виктория Боня сообщила о страшном горе в ее семье. У экс-участницы "Дома 2" скончался отец, однако махеча утаила от нее это печальное известие.
Как оказалось, мужчина умер полгода назад.

- Я никогда не пойму такого поступка. Жена отца скрыла, что он ушел из жизни ещё в марте этого года, и тем самым лишила нас возможности попрощаться… Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможности проводить своего родственника в последний пусть. Это очень больно! – написала телеведущая на своей личной странице в Instagram.

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Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом. Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была, непонятная для меня, ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее. Помню, когда мы приходили к нему в детстве в гости, спустя несколько часов она просила его проводить нас домой. Так было всю жизнь! Мой отец был очень добрым и покладистым человеком. Он всегда ее слушал. Я рада, что в его жизни была такая женщина, которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь. Это успокаивает мое сердце! Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в Марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз! Какими бы не были наши отношения, мы безумно любим нашего отца! Я так же знаю, что он тоже очень нас любил! Мы давно приняли его решение жить отдельно и приняли его жену, а она нас видимо так и не приняла! Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможность проводить своего родственника в последний пусть. Это очень больно! 😭😭 Светлая память моему отцу, доброму и любящему человеку. Никогда не забуду наши встречи украдкой в кухне нашей квартиры, когда он приходил после работы и открытки в почтовом ящике с поздравлениями каждый день рождения! 🙏🏽❤️ Прости, Папа, за то, что было не так 🙏🏽😭

Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

При этом звезда соцсети рада, что в жизни отца была такая женщина, "которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь". Девушка отметила, что это успокаивает ее сердце.
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Виктория БоняОбщество
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