https://ria.ru/20200919/bombardirovschiki-1577495570.html

Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T22:59

2020-09-19T22:59

2020-09-19T22:59

ту-160м

сергей кобылаш

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577489612_0:252:3145:2021_1400x0_80_0_0_315fc0985dab28564e06e56647103bf1.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, заявил командующий дальней авиацией <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Военнослужащий рассказал, что летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - отметил Кобылаш.В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Karskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Карского моря</a>, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева морей</a>. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a>. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.В Минобороны добавили, что во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов <a href="http://ria.ru/product_Il-78/" target="_blank" data-auto="true">Ил-78</a>. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы <…>сопровождались истребителями <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35С</a>, а также самолетами иностранных государств", — сообщили в министерстве.Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/tu-1576632917.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-160м, сергей кобылаш, безопасность, в мире