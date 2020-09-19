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Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:59
2020-09-19T22:59
ту-160м
сергей кобылаш
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, заявил командующий дальней авиацией <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Военнослужащий рассказал, что летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - отметил Кобылаш.В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Karskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Карского моря</a>, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева морей</a>. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a>. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.В Минобороны добавили, что во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов <a href="http://ria.ru/product_Il-78/" target="_blank" data-auto="true">Ил-78</a>. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы &lt;…&gt;сопровождались истребителями <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35С</a>, а также самолетами иностранных государств", — сообщили в министерстве.Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/tu-1576632917.html
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РИА Новости
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ту-160м, сергей кобылаш, безопасность, в мире

Российские Ту-160 побили мировой рекорд по дальности полета

22:59 19.09.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки для самолетов данного класса, заявил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Военнослужащий рассказал, что летчики летели более 25 часов и преодолели более 20 тысяч километров
"Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - отметил Кобылаш.
В прошлый раз рекорд установили Ту-160 в 2010 году, тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
Как уточнили в военном ведомтсве, полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.
В Минобороны добавили, что во время полета Ту-160 трижды дозаправились в воздухе от шести самолетов Ил-78.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы <…>сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — сообщили в министерстве.
Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 14:52Сказано в эфире
Военный эксперт объяснил, почему Ту-160 для США – "самый опасный" Американский журнал назвал бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 самым опасным российским боевым самолетом. В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировалвоенный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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Ту-160МСергей КобылашБезопасностьВ мире
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