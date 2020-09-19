https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577474710.html

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:05

2020-09-19T10:05

2020-09-19T10:15

петр ильичев

александр лукашенко

евросоюз

протесты в белоруссии

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Запад в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> нарушает основополагающие принципы Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.По его словам, "в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции".Вмешательство в дела Белоруссии, в том числе путем использования в этих целях площадки ООН, недопустимо, заявил Петр Ильичев.Любое международное содействие Белоруссии должно оказываться исключительно по ее запросу, заявил Ильичев."Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу",- сказал Ильичев.Он отметил, что Москва "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/oon-1577462818.html

https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр ильичев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, оон, в мире