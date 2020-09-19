Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577474710.html
В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:05
2020-09-19T10:15
петр ильичев
александр лукашенко
евросоюз
протесты в белоруссии
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1400x0_80_0_0_fef2c0efd0c7f799a9fe32220f9922e9.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Запад в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> нарушает основополагающие принципы Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.По его словам, "в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции".Вмешательство в дела Белоруссии, в том числе путем использования в этих целях площадки ООН, недопустимо, заявил Петр Ильичев.Любое международное содействие Белоруссии должно оказываться исключительно по ее запросу, заявил Ильичев."Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу",- сказал Ильичев.Он отметил, что Москва "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/oon-1577462818.html
https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_33:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_8ac470773fc9adb1eaaed76fc9341941.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр ильичев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, оон, в мире

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

10:05 19.09.2020 (обновлено: 10:15 19.09.2020)
590
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов", - заявил Ильичев.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
По его словам, "в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции".
Вмешательство в дела Белоруссии, в том числе путем использования в этих целях площадки ООН, недопустимо, заявил Петр Ильичев.
"Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием "площадки" ООН", - заявил Ильичев.
Любое международное содействие Белоруссии должно оказываться исключительно по ее запросу, заявил Ильичев.
"Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу",- сказал Ильичев.
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 19:02
Господа "нет". В СПЧ ООН отклонили все поправки РФ по Белоруссии
Он отметил, что Москва "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 20:09Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
2420114
Обсудить0
Протесты в БелоруссииПетр ИльичевАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияООНВ мире
Рекомендуем
Звезда канала TLC Mandy Gardner
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Протесты в США
Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
Лос-Анджелес, США
Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Запуск ракет КНДР
Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
Сергей Гаврилов
Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Здание МИД России
В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
Эльман Пашаев
Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
Актер Юрий Назаров
Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Возле здания Дома правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
Флаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР
Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния