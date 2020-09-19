https://ria.ru/20200919/avangard-1577484660.html

Путин наградил орденом разработчика боевого блока "Авангард"

Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард". РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:17

2020-09-19T16:17

2020-09-19T16:17

россия

владимир путин

нпо машиностроения

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".По его словам, работа сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО Машиностроения</a> по созданию боевого блока "Авангард" сравни подвигу. "Поздравляю Вас с высокой наградой", - сказал Путин."Спасибо, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимирович</a>, это для меня полная неожиданность. Я должен сказать, что я признателен Вам за внимание не только ко мне, но и ко всем моим коллегам по оборонному комплексу, по НПО Машиностроения, по нашему коллективу, по нашим смежникам, по всем", - сказал в ответном слове Ефремов.Он назвал Путина главным оценщиком и приемщиком всех вооружений.Ефремов - почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке.Ефремов принимал участие в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.Под его руководством был запущен проект создания совместно с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a> ракет <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>.

https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html

Den KL Огромное спасибо Герберту Ефремову и его коллегам. Мы обязаны ему спокойствием и отсутствием войны . Пока обходимся нападками по Навальному. Блок Авангард и другое оружие остужает горячие головы конкурентов, решить все споры военным конфликтом. 39

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия" Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия" 2020-09-19T16:17 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, нпо машиностроения, безопасность