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https://ria.ru/20200919/avangard-1577484660.html
Путин наградил орденом разработчика боевого блока "Авангард"
Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард". РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:17
2020-09-19T16:17
россия
владимир путин
нпо машиностроения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".По его словам, работа сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО Машиностроения</a> по созданию боевого блока "Авангард" сравни подвигу. "Поздравляю Вас с высокой наградой", - сказал Путин."Спасибо, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимирович</a>, это для меня полная неожиданность. Я должен сказать, что я признателен Вам за внимание не только ко мне, но и ко всем моим коллегам по оборонному комплексу, по НПО Машиностроения, по нашему коллективу, по нашим смежникам, по всем", - сказал в ответном слове Ефремов.Он назвал Путина главным оценщиком и приемщиком всех вооружений.Ефремов - почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке.Ефремов принимал участие в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.Под его руководством был запущен проект создания совместно с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a> ракет <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html
Огромное спасибо Герберту Ефремову и его коллегам. Мы обязаны ему спокойствием и отсутствием войны . Пока обходимся нападками по Навальному. Блок Авангард и другое оружие остужает горячие головы конкурентов, решить все споры военным конфликтом.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия"
Путин: "Россия обладает самыми современными видами оружия"
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россия, владимир путин, нпо машиностроения, безопасность

Путин наградил орденом разработчика боевого блока "Авангард"

16:17 19.09.2020
8626
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".

"В праздничный день для всех, кто создает оружие России, именно сегодня мной подписан указ о награждении Вас Орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды", - сказал президент в ходе видеомоста, который транслировался по телеканалу "Россия-24".

По его словам, работа сотрудников НПО Машиностроения по созданию боевого блока "Авангард" сравни подвигу. "Поздравляю Вас с высокой наградой", - сказал Путин.
"Спасибо, Владимир Владимирович, это для меня полная неожиданность. Я должен сказать, что я признателен Вам за внимание не только ко мне, но и ко всем моим коллегам по оборонному комплексу, по НПО Машиностроения, по нашему коллективу, по нашим смежникам, по всем", - сказал в ответном слове Ефремов.
Он назвал Путина главным оценщиком и приемщиком всех вооружений.
Ефремов - почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке.
Путин рассказал, что лично присутствовал на первом пуске Авангарда - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 14:40Новое оружие России
Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"
Ефремов принимал участие в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.
Под его руководством был запущен проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.
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РоссияВладимир ПутинНПО МашиностроенияБезопасность
Популярные комментарии
Огромное спасибо Герберту Ефремову и его коллегам. Мы обязаны ему спокойствием и отсутствием войны . Пока обходимся нападками по Навальному. Блок Авангард и другое оружие остужает горячие головы конкурентов, решить все споры военным конфликтом.
19 сентября, 16:48
DKDen KL
3402003
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