https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html

Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с Плесецка. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:40

2020-09-19T14:40

2020-09-19T18:16

новое оружие россии

россия

авангард

плесецк (космодром)

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецка</a>."Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции c почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a>" Гербертом Ефремовым.Глава государства отметил, что в 2004 году была начата масштабная работа по реализации идей Ефремова. В 2018 году осуществлен завершающий пуск, и в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство.

https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html

Егор Панкратов Подозрительно разговорился))))). Самогон или брага? 25

Николай Ефимов иди в новость про сша новый истребитель 6-го поколения и в новость про трампа что у них украли технологии и напиши тоже самое, а то как то странно получается, одну сторону мы упрекаем, а вторую нет 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал, что лично присутствовал на первом пуске "Авангарда" Путин рассказал, что лично присутствовал на первом испытательном пуске "Авангарда" 2020-09-19T14:40 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авангард, плесецк (космодром), владимир путин, безопасность