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Новое оружие России
https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html
Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с Плесецка. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:40
2020-09-19T18:16
новое оружие россии
россия
авангард
плесецк (космодром)
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецка</a>."Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции c почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a>" Гербертом Ефремовым.Глава государства отметил, что в 2004 году была начата масштабная работа по реализации идей Ефремова. В 2018 году осуществлен завершающий пуск, и в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html
Подозрительно разговорился))))). Самогон или брага?
25
иди в новость про сша новый истребитель 6-го поколения и в новость про трампа что у них украли технологии и напиши тоже самое, а то как то странно получается, одну сторону мы упрекаем, а вторую нет
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин рассказал, что лично присутствовал на первом пуске "Авангарда"
Путин рассказал, что лично присутствовал на первом испытательном пуске "Авангарда"
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россия, авангард, плесецк (космодром), владимир путин, безопасность

Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"

14:40 19.09.2020 (обновлено: 18:16 19.09.2020)
3447
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с Плесецка.
"Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции c почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым.
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 14:01
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Глава государства отметил, что в 2004 году была начата масштабная работа по реализации идей Ефремова. В 2018 году осуществлен завершающий пуск, и в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство.
225221110
Обсудить8
Новое оружие РоссииРоссияАвангардПлесецк (космодром)Владимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Подозрительно разговорился))))). Самогон или брага?
19 сентября, 14:43
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2200120
иди в новость про сша новый истребитель 6-го поколения и в новость про трампа что у них украли технологии и напиши тоже самое, а то как то странно получается, одну сторону мы упрекаем, а вторую нет
19 сентября, 14:59
НЕНиколай Ефимов
1710100
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