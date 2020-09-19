Экс-главу минлесхоза Красноярского края арестовали на два месяца
Димитрий Маслодудов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца, до 17 ноября, бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении многомиллионных взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.
Во вторник сообщалось, что Маслодудов уволился с поста краевого министра по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски. Позже СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Также СК возбудил дело и отношении его родного брата Юрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).
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"Арестовали (экс-министра – ред.) до 17 ноября 2020", - сказала собеседница агентства.
СК РФ на своем официальном сайте подтвердил информацию об аресте Димитрия Маслодудова, сообщив, что тот вину не признал и в содеянном не раскаялся.
По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. Как полагают следователи, Маслодудов давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, затем их отдавали ООО "Краслесторг". По данным СК, за два года учредители передали брату министра более 7 миллионов рублей, 4 из которых он передал Димитрию Маслодудову.