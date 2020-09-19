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Экс-главу минлесхоза Красноярского края арестовали на два месяца
Суд в Красноярске арестовал на два месяца, до 17 ноября, бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:50
2020-09-19T08:50
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Суд в Красноярске арестовал на два месяца, до 17 ноября, бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении многомиллионных взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.Во вторник сообщалось, что Маслодудов уволился с поста краевого министра по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски. Позже <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Также СК возбудил дело и отношении его родного брата Юрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки)."Арестовали (экс-министра – ред.) до 17 ноября 2020", - сказала собеседница агентства.СК РФ на своем официальном <a href="https://sledcom.ru/news/item/1501058/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> подтвердил информацию об аресте Димитрия Маслодудова, сообщив, что тот вину не признал и в содеянном не раскаялся.По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. Как полагают следователи, Маслодудов давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории <a href="http://ria.ru/location_Enisejjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Енисейского района</a>, подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, затем их отдавали ООО "Краслесторг". По данным СК, за два года учредители передали брату министра более 7 миллионов рублей, 4 из которых он передал Димитрию Маслодудову.
https://ria.ru/20190607/1555371664.html
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

Экс-главу минлесхоза Красноярского края арестовали на два месяца

08:50 19.09.2020
954
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДимитрий Маслодудов
Димитрий Маслодудов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Димитрий Маслодудов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца, до 17 ноября, бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в получении многомиллионных взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.
Во вторник сообщалось, что Маслодудов уволился с поста краевого министра по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски. Позже СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Также СК возбудил дело и отношении его родного брата Юрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).
Взятка. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Арестовали (экс-министра – ред.) до 17 ноября 2020", - сказала собеседница агентства.
СК РФ на своем официальном сайте подтвердил информацию об аресте Димитрия Маслодудова, сообщив, что тот вину не признал и в содеянном не раскаялся.
По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. Как полагают следователи, Маслодудов давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, подбирать и оформлять участки как под санитарные, так и иные виды рубок, затем их отдавали ООО "Краслесторг". По данным СК, за два года учредители передали брату министра более 7 миллионов рублей, 4 из которых он передал Димитрию Маслодудову.
2003001
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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