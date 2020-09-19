https://ria.ru/20200919/areplivir-1577471850.html

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

Препарат "Арепливир" для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:32

2020-09-19T03:32

2020-09-19T08:10

распространение нового коронавируса

фавипиравир

промомед

коронавир

арепливир

андрей младенцев

россия

р-фарм

медицина

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Препарат "Арепливир" для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.Он подчеркнул, что сейчас нет возможности удешевить это лекарство."Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал Младенцев.Препарат разработан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, однако лекарство использовали лишь в стационаре.Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В московские аптеки "Арепливир" может поступить уже на следующей неделе, в понедельник.Как сообщил Младенцев, появление этого лекарства в регионах, а также и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, можно ожидать в течение месяца.Однако гендиректор "Промомеда" признал, что компания пока не может просчитать реальную потребность в препарате, поскольку спрос латентный: "Арепливира" никогда не было в продаже до этого."Проверить спрос по потреблению в больнице — это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата", — добавил Младенцев.Он пообещал, что после выявления реального спроса компания будет всячески его удовлетворять.Ранее в продажу поступил еще один препарат от COVID-19 — "Коронавир" компании "<a href="https://ria.ru/organization_R_farm" target="_blank">Р-Фарм</a>. Это лекарство также создано на основе фавипиравира.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html

allex.b345 Этим все сказано!Кому война,а кому мать родна! 134

Петр Романов Ой, а можно мне на этот АРЕПЛИВИР ипотеку взять ? 132

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фавипиравир, промомед, коронавир, арепливир, андрей младенцев, россия, р-фарм, медицина, общество