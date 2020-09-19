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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/areplivir-1577471850.html
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Препарат "Арепливир" для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:32
2020-09-19T08:10
распространение нового коронавируса
фавипиравир
промомед
коронавир
арепливир
андрей младенцев
россия
р-фарм
медицина
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Препарат "Арепливир" для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.Он подчеркнул, что сейчас нет возможности удешевить это лекарство."Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал Младенцев.Препарат разработан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, однако лекарство использовали лишь в стационаре.Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В московские аптеки "Арепливир" может поступить уже на следующей неделе, в понедельник.Как сообщил Младенцев, появление этого лекарства в регионах, а также и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, можно ожидать в течение месяца.Однако гендиректор "Промомеда" признал, что компания пока не может просчитать реальную потребность в препарате, поскольку спрос латентный: "Арепливира" никогда не было в продаже до этого."Проверить спрос по потреблению в больнице — это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата", — добавил Младенцев.Он пообещал, что после выявления реального спроса компания будет всячески его удовлетворять.Ранее в продажу поступил еще один препарат от COVID-19 — "Коронавир" компании "<a href="https://ria.ru/organization_R_farm" target="_blank">Р-Фарм</a>. Это лекарство также создано на основе фавипиравира.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
Этим все сказано!Кому война,а кому мать родна!
134
Ой, а можно мне на этот АРЕПЛИВИР ипотеку взять ?
132
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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фавипиравир, промомед, коронавир, арепливир, андрей младенцев, россия, р-фарм, медицина, общество

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

03:32 19.09.2020 (обновлено: 08:10 19.09.2020)
52989
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Препарат "Арепливир" для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12 320 рублей, заявил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
Он подчеркнул, что сейчас нет возможности удешевить это лекарство.
"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал Младенцев.
Препарат разработан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, однако лекарство использовали лишь в стационаре.
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Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В московские аптеки "Арепливир" может поступить уже на следующей неделе, в понедельник.
Как сообщил Младенцев, появление этого лекарства в регионах, а также и на Дальнем Востоке, можно ожидать в течение месяца.
Однако гендиректор "Промомеда" признал, что компания пока не может просчитать реальную потребность в препарате, поскольку спрос латентный: "Арепливира" никогда не было в продаже до этого.
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"Проверить спрос по потреблению в больнице — это, скажем, сложно, потому что этот препарат лучше применять в течение 24 часов после появления первых симптомов, то есть этот препарат как раз для того, чтобы не попадать в больницу. Поэтому это будет первое применение большой потребительской аудитории данного препарата", — добавил Младенцев.
Он пообещал, что после выявления реального спроса компания будет всячески его удовлетворять.
Ранее в продажу поступил еще один препарат от COVID-19 — "Коронавир" компании "Р-Фарм. Это лекарство также создано на основе фавипиравира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФавипиравирПромомедКоронавирАрепливирАндрей МладенцевРоссияР-фармМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Этим все сказано!Кому война,а кому мать родна!
19 сентября, 04:22
allex.b345allex.b345
12310802
Ой, а можно мне на этот АРЕПЛИВИР ипотеку взять ?
19 сентября, 04:09
Петр РомановПетр Романов
87290907
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