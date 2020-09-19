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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200919/anonimnost-1577473216.html
Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?
Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и даёт возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?
2020-09-19T12:00
2020-09-19T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сергей гребенников
интернет
технологии
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Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?
Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и даёт возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/my-vse-umrem" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><br><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовил Игорь Кривицкий<br>Эксперт подкаста Сергей Гребенников<br>Монтаж Андрея Темнова<br>Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях.<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong>
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аудио, подкаст, сергей гребенников, интернет, технологии

Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?

12:00 19.09.2020
288
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?
Вчера, 12:00
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Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков. Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и даёт возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Гребенников
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастСергей ГребенниковИнтернетТехнологии
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