Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков
16:25 19.09.2020 (обновлено: 16:42 19.09.2020)
4364
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК. 19 сен - РИА Новости. Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в Минске, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мотоциклисты проезжали мимо участниц акции и сигналили им. На стоянке рядом с бизнес-центром "Европа" силовики в штатском попытались задержать одного из них. Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих - байкера удалось отбить.
В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.
18 сентября, 20:21Вредил безопасности? Члену КС оппозиции Белоруссии предъявили обвинение
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы женского марша начали собираться у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>