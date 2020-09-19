https://ria.ru/20200919/aktsiya-1577484906.html

Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков

Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в Минске, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:25

2020-09-19T16:25

2020-09-19T16:42

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости. </strong>Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Мотоциклисты проезжали мимо участниц акции и сигналили им. На стоянке рядом с бизнес-центром "Европа" силовики в штатском попытались задержать одного из них. Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих - байкера удалось отбить.В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы женского марша начали собираться у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/oppozitsiya-1577466003.html

Арсений Новиков Нехватка мужской ласки, заставляет женщин не истраченную энергию, направлять на митинги и дебош. 45

Телепут Запут "Ласку" их мужьям и сыновьям уже обеспечили ОМОНОвцы после задержаний. Они против этого и выходят. 20

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире