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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/aktsiya-1577484906.html
Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков
Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в Минске, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:25
2020-09-19T16:42
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости. </strong>Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Мотоциклисты проезжали мимо участниц акции и сигналили им. На стоянке рядом с бизнес-центром "Европа" силовики в штатском попытались задержать одного из них. Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих - байкера удалось отбить.В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы женского марша начали собираться у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/oppozitsiya-1577466003.html
Нехватка мужской ласки, заставляет женщин не истраченную энергию, направлять на митинги и дебош.
45
"Ласку" их мужьям и сыновьям уже обеспечили ОМОНОвцы после задержаний. Они против этого и выходят.
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белоруссия
минск
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков

16:25 19.09.2020 (обновлено: 16:42 19.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
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МИНСК. 19 сен - РИА Новости. Силовики в штатском пытались задержать мотоциклиста во время женского марша протеста в Минске, но участницам акции удалось его отбить, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мотоциклисты проезжали мимо участниц акции и сигналили им. На стоянке рядом с бизнес-центром "Европа" силовики в штатском попытались задержать одного из них. Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих - байкера удалось отбить.
В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.
Скриншот видео от юриста Максима Знака - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:21
Вредил безопасности? Члену КС оппозиции Белоруссии предъявили обвинение
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы женского марша начали собираться у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах побелила Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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318331765
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскВ мире
Популярные комментарии
Нехватка мужской ласки, заставляет женщин не истраченную энергию, направлять на митинги и дебош.
19 сентября, 16:39
Арсений НовиковАрсений Новиков
16600011
"Ласку" их мужьям и сыновьям уже обеспечили ОМОНОвцы после задержаний. Они против этого и выходят.
19 сентября, 16:43
Телепут ЗапутТелепут Запут
6000014
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