Сторонники оппозиции проводят мирные акции в различных районах Минска
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© Sputnik / Виктор ТолочкоАкции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Выходные дни в Белоруссии являются пиковыми с точки зрения численности массовых акций, проводимых как сторонниками действующей власти, так и ее противниками. На послеобеденное время в центре Минска назначен ставший уже традиционным протестный женский марш. Подобного рода акции в меньшем масштабе ожидаются также в течение дня и в других микрорайонах.
Во дворе на улице Червякова, который за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен", обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешивать белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади, создавая таким образом подобие бело-красно-белого флага, одного из символов протестного движения в стране.
"Это уже наша вторая попытка украсить таким образом этот забор. Совместными усилиями жильцов мы уже вязали так ленты, однако прошлой ночью кто-то пришёл во двор и срезал их", - рассказал агентству житель одного из домов на Червякова.
Во многих окнах близлежащих домов также вывешены флаги той же расцветки.
Также около 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, чтобы поддержать активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик. Два дня назад ее задержали органы милиции, а ее 6-летнего сына, которого она не смогла из-за этого забрать из школы, увезли в приют. Сейчас женщина требует вернуть ребёнка.
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Вышедший к собравшимся член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Белоруссии Андрей Маханько объяснил, что Лазарчик сможет забрать ребёнка, когда предоставит соответствующие документы. Среди собравшихся раздаются призывы от приюта отправиться маршем в направлении центра Минска.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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