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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/aktsii-1577479299.html
Сторонники оппозиции проводят мирные акции в различных районах Минска
Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:54
2020-09-19T12:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Выходные дни в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> являются пиковыми с точки зрения численности массовых акций, проводимых как сторонниками действующей власти, так и ее противниками. На послеобеденное время в центре Минска назначен ставший уже традиционным протестный женский марш. Подобного рода акции в меньшем масштабе ожидаются также в течение дня и в других микрорайонах.Во дворе на улице Червякова, который за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен", обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешивать белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади, создавая таким образом подобие бело-красно-белого флага, одного из символов протестного движения в стране.Во многих окнах близлежащих домов также вывешены флаги той же расцветки.Также около 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, чтобы поддержать активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик. Два дня назад ее задержали органы милиции, а ее 6-летнего сына, которого она не смогла из-за этого забрать из школы, увезли в приют. Сейчас женщина требует вернуть ребёнка.Вышедший к собравшимся член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Белоруссии Андрей Маханько объяснил, что Лазарчик сможет забрать ребёнка, когда предоставит соответствующие документы. Среди собравшихся раздаются призывы от приюта отправиться маршем в направлении центра Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/mezentsev-1577463908.html
Цирк, горе-клоуны и белокастрюляцы
98
Ребята молодцы ,не слушай шутов что пишут
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минск
белоруссия
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники оппозиции проводят мирные акции в различных районах Минска

12:54 19.09.2020
13901
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Акции протеста в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Выходные дни в Белоруссии являются пиковыми с точки зрения численности массовых акций, проводимых как сторонниками действующей власти, так и ее противниками. На послеобеденное время в центре Минска назначен ставший уже традиционным протестный женский марш. Подобного рода акции в меньшем масштабе ожидаются также в течение дня и в других микрорайонах.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Во дворе на улице Червякова, который за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен", обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешивать белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади, создавая таким образом подобие бело-красно-белого флага, одного из символов протестного движения в стране.
"Это уже наша вторая попытка украсить таким образом этот забор. Совместными усилиями жильцов мы уже вязали так ленты, однако прошлой ночью кто-то пришёл во двор и срезал их", - рассказал агентству житель одного из домов на Червякова.
Во многих окнах близлежащих домов также вывешены флаги той же расцветки.
Также около 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, чтобы поддержать активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик. Два дня назад ее задержали органы милиции, а ее 6-летнего сына, которого она не смогла из-за этого забрать из школы, увезли в приют. Сейчас женщина требует вернуть ребёнка.
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Вышедший к собравшимся член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Белоруссии Андрей Маханько объяснил, что Лазарчик сможет забрать ребёнка, когда предоставит соответствующие документы. Среди собравшихся раздаются призывы от приюта отправиться маршем в направлении центра Минска.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Цирк, горе-клоуны и белокастрюляцы
19 сентября, 13:08
iiljara
6610008
Ребята молодцы ,не слушай шутов что пишут
19 сентября, 13:38
НННиколай Новик
12000252
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