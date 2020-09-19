https://ria.ru/20200919/aktsii-1577479299.html

Сторонники оппозиции проводят мирные акции в различных районах Минска

Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:54

2020-09-19T12:54

2020-09-19T12:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции проводят мирные акции протеста в различных районах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Выходные дни в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> являются пиковыми с точки зрения численности массовых акций, проводимых как сторонниками действующей власти, так и ее противниками. На послеобеденное время в центре Минска назначен ставший уже традиционным протестный женский марш. Подобного рода акции в меньшем масштабе ожидаются также в течение дня и в других микрорайонах.Во дворе на улице Червякова, который за последние недели приобрел широкую известность среди минчан как "Площадь перемен", обстановка спокойная. Утром местные жители принялись обвешивать белыми и красными лентами металлическое ограждение по периметру детской площади, создавая таким образом подобие бело-красно-белого флага, одного из символов протестного движения в стране.Во многих окнах близлежащих домов также вывешены флаги той же расцветки.Также около 350 человек собрались у приюта Фрунзенского района Минска, чтобы поддержать активистку "Европейской Беларуси" Елену Лазарчик. Два дня назад ее задержали органы милиции, а ее 6-летнего сына, которого она не смогла из-за этого забрать из школы, увезли в приют. Сейчас женщина требует вернуть ребёнка.Вышедший к собравшимся член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Белоруссии Андрей Маханько объяснил, что Лазарчик сможет забрать ребёнка, когда предоставит соответствующие документы. Среди собравшихся раздаются призывы от приюта отправиться маршем в направлении центра Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/mezentsev-1577463908.html

iljara Цирк, горе-клоуны и белокастрюляцы 98

Николай Новик Ребята молодцы ,не слушай шутов что пишут 66

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире