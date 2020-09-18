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Жириновский выступил против призывов рожать больше детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:45
2020-09-18T15:08
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной женщины.Он также обратил внимание, что следует учитывать и "социальное поведение" женщины, так как физически она может быть готова к рождению нескольких детей, но не будет потом к ним должным образом относиться."Она рожает, а потом в ней эти (материнские) чувства пропадают, потому что в ней не было заложено генетически. У этих женщин ненависть к детям. А бывает ненависть к мужьям. Получается движение феминисток", - сказал Жириновский.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/zhirinovskiy-1576337728.html
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский выступил против призывов рожать больше детей

13:45 18.09.2020 (обновлено: 15:08 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной женщины.
"Сейчас везде - надо иметь большую семью, 3-4 ребенка в семье. Страшно. Лет через 150 скажут: "Это что за идиоты? Они заставляют женщину или агитируют родить четырех детей, трех. Вы сперва организм не исследовали. Ее организм заложен на нерождение ни одного ребенка, значит не советуйте - девушка, вам нельзя рожать, вы себя погубите. Вот этой женщине можно родить, но только одного ребенка, на второго потенциала нет. У этой - два. Все, допустим", - сказал Жириновский на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций.
Он также обратил внимание, что следует учитывать и "социальное поведение" женщины, так как физически она может быть готова к рождению нескольких детей, но не будет потом к ним должным образом относиться.
"Она рожает, а потом в ней эти (материнские) чувства пропадают, потому что в ней не было заложено генетически. У этих женщин ненависть к детям. А бывает ненависть к мужьям. Получается движение феминисток", - сказал Жириновский.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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18 сентября, 13:49
Степан КрасновСтепан Краснов
440003
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