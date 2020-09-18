https://ria.ru/20200918/zhirinovskiy-1577440580.html

Жириновский выступил против призывов рожать больше детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:45

2020-09-18T13:45

2020-09-18T15:08

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной женщины.Он также обратил внимание, что следует учитывать и "социальное поведение" женщины, так как физически она может быть готова к рождению нескольких детей, но не будет потом к ним должным образом относиться."Она рожает, а потом в ней эти (материнские) чувства пропадают, потому что в ней не было заложено генетически. У этих женщин ненависть к детям. А бывает ненависть к мужьям. Получается движение феминисток", - сказал Жириновский.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/zhirinovskiy-1576337728.html

Степан Краснов Завидует. Сам не может другим не даёт..... 11

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, общество