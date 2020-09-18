Жириновский выступил против призывов рожать больше детей
13:45 18.09.2020 (обновлено: 15:08 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неправильным агитировать всех женщин к рождению нескольких детей, предварительно не оценив состояние здоровье конкретной женщины.
"Сейчас везде - надо иметь большую семью, 3-4 ребенка в семье. Страшно. Лет через 150 скажут: "Это что за идиоты? Они заставляют женщину или агитируют родить четырех детей, трех. Вы сперва организм не исследовали. Ее организм заложен на нерождение ни одного ребенка, значит не советуйте - девушка, вам нельзя рожать, вы себя погубите. Вот этой женщине можно родить, но только одного ребенка, на второго потенциала нет. У этой - два. Все, допустим", - сказал Жириновский на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций.
Он также обратил внимание, что следует учитывать и "социальное поведение" женщины, так как физически она может быть готова к рождению нескольких детей, но не будет потом к ним должным образом относиться.
"Она рожает, а потом в ней эти (материнские) чувства пропадают, потому что в ней не было заложено генетически. У этих женщин ненависть к детям. А бывает ненависть к мужьям. Получается движение феминисток", - сказал Жириновский.