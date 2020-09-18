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Краснодарский край
https://ria.ru/20200918/zhile-1577464079.html
Ввод жилья на Кубани увеличился на пять процентов за восемь месяцев
Ввод жилья на Кубани за 8 месяцев увеличился на 5%, до 2,534 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:28
2020-09-18T19:28
краснодарский край
россия
жилье
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости.</strong> Ввод жилья на Кубани за 8 месяцев увеличился на 5%, до 2,534 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.Уточняется, что ежегодный рост объемов ввода домов - одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".Как пояснили в региональном департаменте строительства, за 8 месяцев в крае выполнены строительные работы на сумму 143,2 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом. "В сегодняшних условиях это хороший показатель, который говорит о том, что отрасль функционирует на уровне прошлых лет", - отметили в ведомстве.Сегодня строительный комплекс - один из ключевых в экономике <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>. В этой сфере занято почти 70 тысяч человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона около 10 миллиардов рублей налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу.Краснодарский край занимает третью строчку по вводу жилья, уступая <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани в 2019 году введено эксплуатацию 4,477 миллиона квадратных метров жилья, что на 1% выше показателей 2018 года.В 2019 году на 40% был превышен плановый показатель по вводу жилья в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Благодаря ей в крае сдано 1,47 миллиона квадратных метров жилья. Программа подразумевает, в том числе, создание объектов социальной инфраструктуры. По поручению губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a> в крае теперь выдаются разрешения только на проекты, которые, помимо строительства жилых домов, подразумевают благоустройство территории и создание социальных учреждений.
https://ria.ru/20200910/kuban-1577053376.html
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россия, жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Ввод жилья на Кубани увеличился на пять процентов за восемь месяцев

19:28 18.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Ввод жилья на Кубани за 8 месяцев увеличился на 5%, до 2,534 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.
Уточняется, что ежегодный рост объемов ввода домов - одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Всего за январь-август текущего года введено в эксплуатацию 2,534 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,368 миллиона квадратных метров - многоквартирные дома. Объем ввода такого жилья вырос на 5,7%. Индивидуального жилья введено 1,165 миллиона квадратных метров, рост - 4,7%", - говорится в сообщении.

Как пояснили в региональном департаменте строительства, за 8 месяцев в крае выполнены строительные работы на сумму 143,2 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом. "В сегодняшних условиях это хороший показатель, который говорит о том, что отрасль функционирует на уровне прошлых лет", - отметили в ведомстве.
Сегодня строительный комплекс - один из ключевых в экономике Краснодарского края. В этой сфере занято почти 70 тысяч человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона около 10 миллиардов рублей налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу.
Краснодарский край занимает третью строчку по вводу жилья, уступая Московской области и Москве. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани в 2019 году введено эксплуатацию 4,477 миллиона квадратных метров жилья, что на 1% выше показателей 2018 года.
В 2019 году на 40% был превышен плановый показатель по вводу жилья в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Благодаря ей в крае сдано 1,47 миллиона квадратных метров жилья. Программа подразумевает, в том числе, создание объектов социальной инфраструктуры. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в крае теперь выдаются разрешения только на проекты, которые, помимо строительства жилых домов, подразумевают благоустройство территории и создание социальных учреждений.
Строительство на территории индустриального парка Достояние в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:15Краснодарский край
На Кубани готовность индустриального парка "Достояние"превышает 40%
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Краснодарский крайРоссияЖильеВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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