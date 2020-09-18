Ввод жилья на Кубани увеличился на пять процентов за восемь месяцев
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Ввод жилья на Кубани за 8 месяцев увеличился на 5%, до 2,534 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.
Уточняется, что ежегодный рост объемов ввода домов - одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Всего за январь-август текущего года введено в эксплуатацию 2,534 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1,368 миллиона квадратных метров - многоквартирные дома. Объем ввода такого жилья вырос на 5,7%. Индивидуального жилья введено 1,165 миллиона квадратных метров, рост - 4,7%", - говорится в сообщении.
Как пояснили в региональном департаменте строительства, за 8 месяцев в крае выполнены строительные работы на сумму 143,2 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом. "В сегодняшних условиях это хороший показатель, который говорит о том, что отрасль функционирует на уровне прошлых лет", - отметили в ведомстве.
Сегодня строительный комплекс - один из ключевых в экономике Краснодарского края. В этой сфере занято почти 70 тысяч человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона около 10 миллиардов рублей налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу.
Краснодарский край занимает третью строчку по вводу жилья, уступая Московской области и Москве. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани в 2019 году введено эксплуатацию 4,477 миллиона квадратных метров жилья, что на 1% выше показателей 2018 года.
В 2019 году на 40% был превышен плановый показатель по вводу жилья в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства. Благодаря ей в крае сдано 1,47 миллиона квадратных метров жилья. Программа подразумевает, в том числе, создание объектов социальной инфраструктуры. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в крае теперь выдаются разрешения только на проекты, которые, помимо строительства жилых домов, подразумевают благоустройство территории и создание социальных учреждений.