https://ria.ru/20200918/zasedanie-1577435432.html
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:33
2020-09-18T12:33
2020-09-18T12:41
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1400x0_80_0_0_cca50bbc1a8660cafa7a7b8b144d6335.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, само заседание не ограничится поздравлениями по случаю Дня оружейника. "Там достаточно объемная повестка дня - вопросы кадрового резерва руководящего состава ОПК, вопросы реализации производства продукции гражданского назначения... и также некоторые аспекты, связанные с совершенствованием законодательства в сфере гособоронзаказа", - пояснил Песков.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_123:0:2486:1772_1400x0_80_0_0_199bdff0f3c116714d15ba2f4b32f965.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика