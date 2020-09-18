https://ria.ru/20200918/zasedanie-1577435432.html

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:33

2020-09-18T12:33

2020-09-18T12:41

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, само заседание не ограничится поздравлениями по случаю Дня оружейника. "Там достаточно объемная повестка дня - вопросы кадрового резерва руководящего состава ОПК, вопросы реализации производства продукции гражданского назначения... и также некоторые аспекты, связанные с совершенствованием законодательства в сфере гособоронзаказа", - пояснил Песков.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика