https://ria.ru/20200918/vzyatka-1577430230.html

В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, который требовал 30 тысяч рублей от участницы дорожной аварии,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:21

2020-09-18T11:21

2020-09-18T11:21

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, который требовал 30 тысяч рублей от участницы дорожной аварии, чтобы она смогла избежать уголовной ответственности, сообщает в пятницу следственное управления СК РФ по региону.По версии следствия, полицейский, в производстве которого находился материал проверки по произошедшему 4 сентября ДТП, позвонил одной из участниц аварии, назначил ей встречу в салоне красоты в центре <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, где потребовал передать ему 30 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. В случае отказа подозреваемый обещал женщине "негативные последствия", уточнили в СК.Главк МВД по Новосибирской области сообщает, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным в полиции. Сотрудниками подразделения собственной безопасности <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> проводится служебная проверка по факту незаконного получения денег сотрудником органов внутренних дел.Санкция статьи, вменяемой полицейскому, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

https://ria.ru/20200918/remont-1577426575.html

https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия