В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении следователя полиции, который требовал 30 тысяч рублей от участницы дорожной аварии, чтобы она смогла избежать уголовной ответственности, сообщает в пятницу следственное управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела МВД России по Мошковскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, полицейский, в производстве которого находился материал проверки по произошедшему 4 сентября ДТП, позвонил одной из участниц аварии, назначил ей встречу в салоне красоты в центре Новосибирска, где потребовал передать ему 30 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. В случае отказа подозреваемый обещал женщине "негативные последствия", уточнили в СК.
"Женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече под контролем оперативников подозреваемым была получена взятка, после чего последний был задержан. В настоящий момент подозреваемому предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Сегодня следователи СКР выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - рассказали в СУСК.
Главк МВД по Новосибирской области сообщает, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным в полиции. Сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУМВД проводится служебная проверка по факту незаконного получения денег сотрудником органов внутренних дел.
"В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Санкция статьи, вменяемой полицейскому, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.