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Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов
Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:15
2020-09-18T11:33
енисейский район
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярского края</a> Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия, которому вменяется посредничество, сумма взяток оценивается в 7 миллионов рублей, сообщает СК РФ.Во вторник сообщалось, что министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов уволился по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски.По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат."Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории <a href="http://ria.ru/location_Enisejjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Енисейского района</a>, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - сообщает СК РФ.В настоящее время министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрий Маслодудов находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).По месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски.
https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/korruptsiya-1576341842.html
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енисейский район, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов

11:15 18.09.2020 (обновлено: 11:33 18.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДимитрий Маслодудов
Димитрий Маслодудов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Димитрий Маслодудов
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия, которому вменяется посредничество, сумма взяток оценивается в 7 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Во вторник сообщалось, что министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов уволился по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и в отношении его родного брата Юрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат.
"Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - сообщает СК РФ.
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В настоящее время министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрий Маслодудов находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
По месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски.
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Енисейский районСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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