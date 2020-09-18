Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов
11:15 18.09.2020 (обновлено: 11:33 18.09.2020)
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Димитрий Маслодудов
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия, которому вменяется посредничество, сумма взяток оценивается в 7 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Во вторник сообщалось, что министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов уволился по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и в отношении его родного брата Юрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат.
"Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - сообщает СК РФ.
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В настоящее время министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрий Маслодудов находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
По месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски.