https://ria.ru/20200918/vzyatka-1577429760.html

Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов

Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:15

2020-09-18T11:15

2020-09-18T11:33

енисейский район

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Следователи по подозрению в получении взятки задержали бывшего министра лесного хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярского края</a> Дмитрия Маслодудова, а также его брата Юрия, которому вменяется посредничество, сумма взяток оценивается в 7 миллионов рублей, сообщает СК РФ.Во вторник сообщалось, что министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов уволился по собственному желанию. Накануне источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в министерстве прошли обыски.По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат."Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории <a href="http://ria.ru/location_Enisejjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Енисейского района</a>, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - сообщает СК РФ.В настоящее время министр лесного хозяйства Красноярского края задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрий Маслодудов находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).По месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски.

https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/korruptsiya-1576341842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

енисейский район, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия