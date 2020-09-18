https://ria.ru/20200918/vooruzheniya-1577447218.html
В России производят не имеющие аналогов в мире вооружения, заявил Путин
Российские оружейники сегодня производят уникальные образцы вооружений, которые нередко не имеют аналогов в мире, достойно продолжая дело своих... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:11
2020-09-18T15:11
2020-09-18T15:25
владимир путин
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Российские оружейники сегодня производят уникальные образцы вооружений, которые нередко не имеют аналогов в мире, достойно продолжая дело своих предшественников, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире по ряду характеристик, это уже совершенно очевидно", — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20200828/tank-1576412459.html
Semen Ivanoff
Ой рак... Две компания "Дисней" и "Дрим Воркс" зарабатывают в год больше на мультиках, чем РФ на оружии.. "не имеющих аналогов".
157
Валерий Герой
Ну а че? Не имеющую аналогов экономику уже изобрели..🥳
145
32
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, общество