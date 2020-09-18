https://ria.ru/20200918/vooruzheniya-1577447218.html

В России производят не имеющие аналогов в мире вооружения, заявил Путин

Российские оружейники сегодня производят уникальные образцы вооружений, которые нередко не имеют аналогов в мире, достойно продолжая дело своих... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:11

2020-09-18T15:11

2020-09-18T15:25

владимир путин

безопасность

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Российские оружейники сегодня производят уникальные образцы вооружений, которые нередко не имеют аналогов в мире, достойно продолжая дело своих предшественников, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире по ряду характеристик, это уже совершенно очевидно", — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20200828/tank-1576412459.html

Semen Ivanoff Ой рак... Две компания "Дисней" и "Дрим Воркс" зарабатывают в год больше на мультиках, чем РФ на оружии.. "не имеющих аналогов". 157

Валерий Герой Ну а че? Не имеющую аналогов экономику уже изобрели..🥳 145

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность, общество